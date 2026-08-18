Temettü yatırımında anlık yüksek verimden ziyade nakit akışının sürdürülebilirliği ve kâr paylaşım disiplini öne çıkarken, BIST 100 endeksinde yer alan bazı şirketler bu alandaki istikrarlarıyla dikkat çekiyor.

Son 10 yıllık dönemde en az 10 kez nakit temettü ödemesi yapan şirketler arasında holdingler, tüketim ve otomotiv devleri ağırlık oluşturuyor.

LİDERLİK FORD OTOSAN’DA

Listenin en üst sırasında Ford Otosan (FROTO) yer alıyor. 13 Ocak 1986’da halka arz edilen şirket, son 10 yılda toplam 18 kez nakit temettü ödeyerek temettü verimliliği ve devamlılığında zirvedeki yerini korudu. Ford Otosan en son ödemesini 16 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirdi.

EN AZ 10 KEZ NAKİT TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER LİSTESİ

• Ford Otosan (FROTO): Halka arz tarihi 13.01.1986. Son 10 yılda 18 kez sadece nakit (toplam 18) temettü ödedi. Son ödeme tarihi: 16 Mart 2026.

• BİM Mağazalar (BIMAS): Halka arz tarihi 06.07.2005. Son 10 yılda 11 kez sadece nakit (toplam 12) temettü ödedi. Son ödeme tarihi: 16 Aralık 2026.

• Coca-Cola İçecek (CCOLA): Halka arz tarihi 03.05.2006. Son 10 yılda 11 kez sadece nakit (toplam 11) temettü ödedi. Son ödeme tarihi: 12 Mayıs 2026.

• Anadolu Efes (AEFES): Halka arz tarihi 24.07.2000. Son 10 yılda 10 kez sadece nakit (toplam 10) temettü ödedi. Son ödeme tarihi: 05 Ekim 2026.

• Aksa Akrilik (AKSA): Halka arz tarihi 22.09.1986. Son 10 yılda 10 kez sadece nakit (toplam 10) temettü ödedi. Son ödeme tarihi: 03 Nisan 2026.

• Alarko Holding (ALARK): Halka arz tarihi 24.05.1989. Son 10 yılda 10 kez sadece nakit (toplam 10) temettü ödedi. Son ödeme tarihi: 04 Mayıs 2026.

• Borusan Yatırım (BRYAT): Halka arz tarihi 31.10.1996. Son 10 yılda 10 kez sadece nakit (toplam 10) temettü ödedi. Son ödeme tarihi: 08 Nisan 2026.

• Eczacıbaşı İlaç (ECILC): Halka arz tarihi 25.06.1990. Son 10 yılda 10 kez sadece nakit (toplam 10) temettü ödedi. Son ödeme tarihi: 06 Mayıs 2026.

• Koç Holding (KCHOL): Halka arz tarihi 10.01.1986. Son 10 yılda 10 kez sadece nakit (toplam 10) temettü ödedi. Son ödeme tarihi: 25 Mart 2026.

• Sabancı Holding (SAHOL): Halka arz tarihi 02.07.1997. Son 10 yılda 10 kez sadece nakit (toplam 10) temettü ödedi. Son ödeme tarihi: 01 Nisan 2026.

• Turkcell (TCELL): Halka arz tarihi 03.07.2000. Son 10 yılda 10 kez sadece nakit (toplam 10) temettü ödedi. Son ödeme tarihi: 09 Aralık 2026.

• Tofaş Otomobil Fabrikası (TOASO): Halka arz tarihi 01.07.1991. Son 10 yılda 10 kez sadece nakit (toplam 10) temettü ödedi. Son ödeme tarihi: 23 Mart 2026.

(Veriler BIST 100 endeksindeki hisseleri kapsamaktadır. Ayrıca listede yer alan Anadolu Grubu Holding (AGHOL) de son 10 yılda 11 kez nakit temettü ödeyen şirketler arasında öne çıkmaktadır.)

Kaynak: Stockeys

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