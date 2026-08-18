Borsa İstanbul'da günün ilk yarısında satış baskısı öne çıkarken, bazı hisselerde ise yüzde 10'a yaklaşan yükselişler görüldü.

GÜNÜN EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELERİ

Saat 12.00 itibarıyla borsada en fazla yükselen hisse KARCL oldu. Kardemir Çelik hissesi yüzde 10,00 değer kazanarak 95,70 TL'ye yükseldi.

KARCL'ı yüzde 9,97 yükselişle CITAS, yüzde 9,96 artışla NETAS takip etti. TKNSA ve HKTM de yüzde 9'un üzerinde değer kazanan hisseler arasında yer aldı.

Hisse Son fiyat Değişim KARCL 95,70 TL %10,00 CITAS 81,05 TL %9,97 NETAS 75,10 TL %9,96 TKNSA 21,70 TL %9,93 HKTM 13,29 TL %9,93

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Günün ilk yarısında en sert düşüş ise TMPOL hissesinde görüldü. Hisse yüzde 9,96 gerileyerek 472,25 TL seviyesine indi.

TMPOL'ün ardından CRFSA yüzde 9,93, KATMR yüzde 8,81, AZTEK yüzde 7,95 ve ODINE yüzde 7,48 değer kaybetti.

Hisse Son fiyat Değişim TMPOL 472,25 TL -%9,96 CRFSA 274,25 TL -%9,93 KATMR 2,07 TL -%8,81 AZTEK 4,17 TL -%7,95 ODINE 2.785,00 TL -%7,48

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