Şirketin kurucusu Dion Vijgeboom, geçmişten gelen borçların şirketin geleceğini sürdürülemez hale getirdiğini açıkladı.

MUD Jeans, tekstil atıklarını azaltmak amacıyla ürünlerin onarılması, yeniden satılması ve geri dönüştürülmesi üzerine kurulu bir iş modeli uyguluyordu.

Ancak sürdürülebilir üretimin yüksek maliyetleri ve geçmişten gelen borç yükü şirketi zor durumda bıraktı. Vijgeboom, tüm çabalara rağmen mali sorunların aşılamadığını belirtti.

Şirketin internet sitesi açık kalırken yeni siparişler durduruldu. Mevcut siparişler ile onarım ve geri alım hizmetlerinin geleceğiyle ilgili ise henüz net bir açıklama yapılmadı.

MUD Jeans'in iflası, tüketicilerin sürdürülebilir ürünlere ilgisinin yüksek olmasına rağmen fiyat ve ürün performansı gibi unsurların satın alma kararlarında daha belirleyici olabildiğini bir kez daha gündeme getirdi.

Kurucu Vijgeboom ise markanın döngüsel moda modeline inancını koruduğunu ve MUD Jeans'in gelecekte yeniden faaliyet gösterebileceğini umduğunu söyledi.

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