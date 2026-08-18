Piyasa aktörlerinin yoğun ilgi gösterdiği ihalelerde toplam teklif tutarı 57,3 milyar TL’yi aşarken, toplam nominal satış tutarı ise 34,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Günün ilk ihalesinde, 8 Mayıs 2030 itfa tarihli reel getirili devlet tahvili (TRT080530T27) yeniden ihraç edildi.

• Toplam Teklif: 640,2 milyon TL

• Nominal Satış: 190 milyon TL

• Net Satış: 204,5 milyon TL

• Ortalama Fiyat: 107,61 TL (En düşük kabul edilen fiyat: 107,384 TL)

• Faiz Oranları: Reel basit faiz yüzde 5,75; reel bileşik faiz yüzde 5,83

10 YILLIK SABİT KUPONLU TAHVİLDE YÜKSEK TALEP

Günün ikinci ihalesinde ise 5 Eylül 2035 itfa tarihli sabit kuponlu devlet tahvili (TRT050935T13) yatırımcılarla buluştu. Yüksek talebin görüldüğü ihalede net satış 36 milyar lirayı aştı.

• Toplam Teklif: 56 milyar 635 milyon TL

• Nominal Satış: 34 milyar 500 milyon TL

• Net Satış: 36 milyar 427,1 milyon TL

• Ortalama Fiyat: 105,586 TL (En düşük kabul edilen fiyat: 105,435 TL)

• Faiz Oranları: Ortalama basit faiz yüzde 32,49; bileşik faiz yüzde 35,12