Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği iki devlet tahvili ihalesiyle piyasadan yaklaşık 36,6 milyar TL net borçlanma gerçekleştirdi.
Piyasa aktörlerinin yoğun ilgi gösterdiği ihalelerde toplam teklif tutarı 57,3 milyar TL’yi aşarken, toplam nominal satış tutarı ise 34,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.
Günün ilk ihalesinde, 8 Mayıs 2030 itfa tarihli reel getirili devlet tahvili (TRT080530T27) yeniden ihraç edildi.
• Toplam Teklif: 640,2 milyon TL
• Nominal Satış: 190 milyon TL
• Net Satış: 204,5 milyon TL
• Ortalama Fiyat: 107,61 TL (En düşük kabul edilen fiyat: 107,384 TL)
• Faiz Oranları: Reel basit faiz yüzde 5,75; reel bileşik faiz yüzde 5,83
10 YILLIK SABİT KUPONLU TAHVİLDE YÜKSEK TALEP
Günün ikinci ihalesinde ise 5 Eylül 2035 itfa tarihli sabit kuponlu devlet tahvili (TRT050935T13) yatırımcılarla buluştu. Yüksek talebin görüldüğü ihalede net satış 36 milyar lirayı aştı.
• Toplam Teklif: 56 milyar 635 milyon TL
• Nominal Satış: 34 milyar 500 milyon TL
• Net Satış: 36 milyar 427,1 milyon TL
• Ortalama Fiyat: 105,586 TL (En düşük kabul edilen fiyat: 105,435 TL)
• Faiz Oranları: Ortalama basit faiz yüzde 32,49; bileşik faiz yüzde 35,12