Borsa İstanbul'da 18 Ağustos 2026 günü TSİ 16.00 itibarıyla İş Yatırım'ın en fazla alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu. Kurumun net hacmi 628,16 milyon TL ekside gerçekleşti.

İş Yatırım'ın alım tarafında SASA açık ara öne çıkarken, satış tarafında GAIKV ilk sırada yer aldı.

EN FAZLA ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot Pay Maliyet SASA 66.409.002 %27,98 2,303 TL ADESE 22.290.301 %9,39 0,903 TL GSRAY 18.680.955 %7,87 1,08 TL KATMR 9.806.679 %4,13 2,076 TL MRGYO 5.970.972 %2,52 1,269 TL

Alım tarafında SASA 66,4 milyon lotluk net alımla ilk sırada yer aldı. SASA'nın toplam alımlar içerisindeki payı yüzde 27,98 oldu.

SASA'yı 22,29 milyon lot net alımla ADESE, 18,68 milyon lot net alımla GSRAY takip etti.

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot Pay Maliyet GAIKV -18.294.069 %7,11 0,029 TL TSPOR -15.566.706 %6,05 1,091 TL SYIDLV -14.687.499 %5,71 0,029 TL SYIDDV -7.630.488 %2,97 0,022 TL SEIFDV -7.199.998 %2,80 0,02 TL *

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