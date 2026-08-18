Borsa İstanbul'da İş Yatırım'ın en fazla alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu. SASA ve GAIKV ilk sırada yer aldı.
Borsa İstanbul'da 18 Ağustos 2026 günü TSİ 16.00 itibarıyla İş Yatırım'ın en fazla alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu. Kurumun net hacmi 628,16 milyon TL ekside gerçekleşti.
İş Yatırım'ın alım tarafında SASA açık ara öne çıkarken, satış tarafında GAIKV ilk sırada yer aldı.
EN FAZLA ALIM YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net lot
|Pay
|Maliyet
|SASA
|66.409.002
|%27,98
|2,303 TL
|ADESE
|22.290.301
|%9,39
|0,903 TL
|GSRAY
|18.680.955
|%7,87
|1,08 TL
|KATMR
|9.806.679
|%4,13
|2,076 TL
|MRGYO
|5.970.972
|%2,52
|1,269 TL
Alım tarafında SASA 66,4 milyon lotluk net alımla ilk sırada yer aldı. SASA'nın toplam alımlar içerisindeki payı yüzde 27,98 oldu.
SASA'yı 22,29 milyon lot net alımla ADESE, 18,68 milyon lot net alımla GSRAY takip etti.
EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net lot
|Pay
|Maliyet
|GAIKV
|-18.294.069
|%7,11
|0,029 TL
|TSPOR
|-15.566.706
|%6,05
|1,091 TL
|SYIDLV
|-14.687.499
|%5,71
|0,029 TL
|SYIDDV
|-7.630.488
|%2,97
|0,022 TL
|SEIFDV
|-7.199.998
|%2,80
|0,02 TL
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