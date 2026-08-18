BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS), 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin ilk 6 aylık dönemde net dönem kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 103 artarken, bilanço sonrası aracı kurumlar BIMAS için hedef fiyatlarını güncelledi.

BİM'in güçlü finansal sonuçlarının ardından İş Yatırım, Deniz Yatırım, Gedik Yatırım ve Vakıf Yatırım BIMAS için hedef fiyat ve tavsiyelerini açıkladı.

BİMAS hisseleri 18 Ağustos 2026 itibarıyla 402,50 TL seviyesinden işlem görürken, kurumların hedef fiyatları 494,88 TL ile 552 TL arasında değişti.

EN YÜKSEK HEDEF FİYAT VAKIF YATIRIM'DAN

Vakıf Yatırım, BIMAS için hedef fiyatını 515 TL'den 552 TL'ye yükseltti ve “Al” tavsiyesini korudu. Kurumun yeni hedef fiyatı, mevcut fiyata göre yüzde 37,14 prim potansiyeline işaret ediyor.

Gedik Yatırım ise BIMAS için 530 TL hedef fiyat belirlerken tavsiyesini “Endekse paralel getiri” olarak sürdürdü. Bu hedef fiyatın mevcut seviyeye göre potansiyeli yüzde 31,67 oldu.

İŞ YATIRIM'DAN 494,88 TL HEDEF

İş Yatırım, BIMAS için 494,88 TL hedef fiyatını ve “Al” tavsiyesini korudu. Bu hedef, hissenin mevcut fiyatına göre yüzde 22,95 yükseliş potansiyeline karşılık geliyor.

Deniz Yatırım ise BIMAS için 497,95 TL hedef fiyat ve “Al” tavsiyesi açıkladı. Kurumun hedef fiyatına göre prim potansiyeli yüzde 23,71 olarak hesaplandı.

KURUMLARIN BIMAS HEDEF FİYATLARI

Aracı kurum Hedef fiyat Tavsiye Prim potansiyeli Vakıf Yatırım 552,00 TL Al %37,14 Gedik Yatırım 530,00 TL Endekse paralel getiri %31,67 Deniz Yatırım 497,95 TL Al %23,71 İş Yatırım 494,88 TL Al %22,95

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