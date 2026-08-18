Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün içinde 6 milyon 749 bin 500 lira ile 6 milyon 798 bin 600 lira arasında işlem gördü.

Standart altının kilogram fiyatı günü yüzde 0,3 artışla 6 milyon 757 bin lira seviyesinden tamamladı. Altının kilogram fiyatı önceki gün ise 6 milyon 737 bin 601 lira olarak gerçekleşmişti.

ALTINDA 4 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

KMKTP'de altın piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyar 51 milyon 468 bin 420,29 lira olurken, işlem miktarı 599,99 kilogram olarak kaydedildi.

Tüm kıymetli metaller dikkate alındığında ise toplam işlem hacmi 4 milyar 152 milyon 568 bin 309,29 liraya ulaştı.

EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın piyasasında günün en fazla işlem gerçekleştiren kurumları Dünya Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, QNB Bank, Çakmakçı Kıymetli Madenler ve Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Kaynak: AA

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