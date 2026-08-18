Yükseliş trendini üçüncü işlem gününe taşıyan değerli metal, haftanın ikinci gününe de değer kazancıyla başladı.

Piyasa aktörleri, Fed’in son para politikası toplantısına ait yayımlanacak tutanaklara odaklandı.

Tutanaklardan çıkacak olası faiz patikası sinyalleri yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, faiz baskısının hafiflemesi ons altını 4.390 dolar eşiğinin üzerine taşıdı.

İç piyasada ise küresel rüzgarların etkisiyle gram ve çeyrek altın yeni güne primli bir başlangıç yaptı.

18 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

18 Ağustos Salı günü saat 07:00 itibarıyla güncel altın satış fiyatları şöyle:

• Gram Altın: 6.768,98 TL

• Çeyrek Altın: 11.011,00 TL

• Yarım Altın: 22.016,00 TL

• Tam Altın: 43.865,61 TL

• Cumhuriyet Altını: 43.871,00 TL

• Gremse Altın: 110.000,41 TL

• Ons Altın: 4.390,83 dolar