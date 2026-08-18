Astor Enerji A.Ş. (ASTOR), 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin net dönem kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 88 artarak 4,64 milyar TL'ye yükseldi. Bilanço sonrası aracı kurumlar ASTOR için hedef fiyatlarını açıkladı.

Astor Enerji'nin ikinci çeyrek bilançosunda net kârındaki güçlü artış dikkat çekti. Şirketin net dönem kârı yıllık bazda yüzde 88 yükselerek 4,64 milyar TL oldu.

Bilanço sonrasında İş Yatırım ve Tacirler Yatırım, ASTOR hisseleri için hedef fiyat ve tavsiyelerini paylaştı.

ASTOR İÇİN HEDEF FİYATLAR

Aracı kurum Hedef fiyat Tavsiye Prim potansiyeli İş Yatırım 367,28 TL Al %14,50 Tacirler Yatırım 405,00 TL Al %26,28

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