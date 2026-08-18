Yükseliş yönlü pozisyon taşıyanların ödediği fonlama maliyeti 19 ayın zirvesine tırmanarak piyasadaki risk iştahının ve olası bir sert fiyat hareketinin sinyalini verdi.

Piyasada dengeyi sağlayan ve uzun (long) pozisyon taşıyanların ödediği fonlama oranı 14 Ağustos’ta 0,0228 seviyesine yükseldi. En son 20 Ocak 2025’te 0,02775 ile rekor kıran bu gösterge, tam 575 günün (yaklaşık 19 ay) en yüksek seviyesine imza attı.

Fonlama oranının 26 Mayıs 2026’dan bu yana pozitif seyretmesi yatırımcıların ağırlıklı olarak yükseliş beklentisinde olduğunu gösterse de long pozisyon taşımanın pahalılaşması piyasanın tek bir yöne sıkıştığına işaret ediyor.

AÇIK İŞLEMLER 22,79 MİLYAR DOLARA FIRLADI

Türev piyasasındaki açık pozisyonların (Open Interest) 7 günlük ortalaması 22,79 milyar dolar ile son iki ayın zirvesine ulaştı.

Yükseliş iştahı piyasayı domine etse de geçmiş tecrübeler bu durumun likidasyon kaskadına (sert ve toplu satış dalgasına) yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Benzer göstergelerin görüldüğü Ocak 2025’te 102 bin 198 dolar seviyesinde olan Bitcoin, takip eden haftalarda yüzde 25,37’lik sert bir düşüş kaydetmiş ve 8 Nisan’da 76 bin 276 dolara kadar gerilemişti.

KRİTİK TEKNİK SEVİYELER: DÜŞÜŞ MÜ, YÜKSELİŞ Mİ?

Analistler piyasadaki bu aşırı ısınma karşısında yatırımcıların dikkatli olması gerektiğine dikkat çekerek takip edilmesi gereken kritik seviyeleri şu şekilde sıralıyor:

• Yükseliş Senaryosu: Fiyatın 62.300 dolar desteğinin üzerinde kalması ve 67.200 dolar direncinin üzerinde kalıcı kapanışlar gerçekleştirmesi halinde hedef 76.000 dolar seviyesi olacak.

• Düşüş Senaryosu: 62.300 dolar ana desteğinin kırılması ve kaldıraçlı pozisyonların patlaması durumunda satış baskısının 53.000 dolar seviyesine kadar devam edebileceği öngörülüyor.

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