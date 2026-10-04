Bitcoin 85 bin doların altında işlem görürken, lider kripto para için 190 bin doların üzerini işaret eden yeni bir senaryo gündeme geldi. Hesabın gerçekleşmesi ise altının yükselişini sürdürmesi ve Bitcoin'in altın karşısında son iki yıldaki kaybını geri alması olmak üzere iki kritik koşula bağlı.

Geçtiğimiz günlerde 86 bin doların üzerini test eden Bitcoin 4 Ekim 2026 pazar günü itibarıyla 84.959 bandında seyrediyor.

BITCOIN'İ 190 BİN DOLARA TAŞIYACAK İKİ KOŞUL

Livingston'ın hesabında ilk koşul, ons altının mevcut seviyelerinden yaklaşık yüzde 15 yükselerek 4 bin 760 dolara ulaşması.

İkinci ve daha güçlü varsayım ise Bitcoin'in altın karşısında kaybettiği zemini tamamen geri kazanması.

Bitcoin/altın oranı Aralık 2024'te yaklaşık 40 ons ile zirveye çıkmıştı. O dönemde Bitcoin 106 bin 140 dolar, ons altın ise 2 bin 662 dolar civarında işlem görüyordu.

Bugün ise Bitcoin/altın oranı yaklaşık 20,4 ons seviyesine kadar gerilemiş durumda. Böylece Bitcoin'in altın karşısındaki göreceli değeri zirve seviyesine kıyasla yaklaşık yüzde 49 azaldı.

HESAP NASIL 190 BİN 860 DOLARA ULAŞIYOR?

Senaryonun arkasındaki hesap oldukça basit.Ons altının 4 bin 760 dolara yükseldiği ve Bitcoin/altın oranının yeniden 40,1 seviyesine çıktığı varsayıldığında:

4.760 dolar × 40,1 = 190.876 dolar

Bu hesap Bitcoin için yaklaşık 190 bin 860 dolarlık bir fiyat ortaya çıkarıyor.

Dolayısıyla senaryonun gerçekleşebilmesi için yalnızca altının yükselmesi yeterli değil. Bitcoin'in aynı zamanda altın karşısında yaklaşık iki yıldır yaşadığı göreceli değer kaybını da büyük ölçüde telafi etmesi gerekiyor.

BITCOIN'İN REKORU YÜZDE 51 AŞMASI GEREKİYOR

Bitcoin, Ekim 2025'te yaklaşık 126 bin dolar ile tarihi zirvesini görmüştü.190 bin 860 dolarlık senaryo gerçekleşirse Bitcoin mevcut rekorunun yaklaşık 64 bin 860 dolar üzerine çıkmış olacak. Bu da tarihi zirveye kıyasla yaklaşık yüzde 51,5'lik ilave yükseliş anlamına geliyor.

Bitcoin'in yaklaşık 84 bin 600 dolarlık mevcut fiyatından 190 bin 860 dolara ulaşması için ise yaklaşık yüzde 126 yükselmesi gerekiyor.

STRATEGY'NİN BITCOIN REZERVİ 161 MİLYAR DOLARI AŞABİLİR

Senaryonun gerçekleşmesi, dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin rezervlerinden birine sahip Strategy açısından da büyük bir değer değişimine işaret ediyor.

Şirketin 847 bin 666 Bitcoin'lik rezervinin değeri, Bitcoin'in 190 bin 860 dolara yükselmesi durumunda yaklaşık 161,8 milyar dolara ulaşabilir.

Bitcoin'in 84 bin 600 dolar olduğu varsayıldığında aynı rezerv yaklaşık 71,7 milyar dolar ediyor. Böylece iki fiyat arasındaki fark Strategy'nin Bitcoin varlıklarının piyasa değerinde yaklaşık 90,1 milyar dolarlık artış anlamına geliyor.

CITI'NİN BITCOIN BEKLENTİSİ ÇOK DAHA DÜŞÜK

Piyasadaki diğer Bitcoin tahminleri ise Livingston'ın ortaya koyduğu senaryoya kıyasla daha temkinli seviyelerde bulunuyor.

Citi, Bitcoin için 12 aylık fiyat hedefini 113 bin dolar olarak belirlemiş durumda. Livingston'ın 190 bin doların üzerindeki hesabı ise klasik bir hedef fiyattan farklı olarak altın ve Bitcoin/altın oranına ilişkin iki varsayımın birlikte gerçekleşmesine dayanıyor.

Bu nedenle Bitcoin'in 190 bin dolar seviyesine ulaşmasındaki asıl kritik nokta altının tek başına ne kadar yükseleceğinden çok, Bitcoin'in altın karşısındaki yaklaşık yüzde 49'luk göreceli kaybını geri alıp alamayacağı olacak.