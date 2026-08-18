Haftaya yükselişle başlayan Netaş Telekomünikasyon A.Ş. (NETAS) hisseleri, yükselişini ikinci güne taşıdı. Dün 68,30 TL seviyesine yükselen hisseler, bugün yüzde 9,96 değer kazanarak 75,10 TL ile yeniden tavan oldu.

NETAS hisselerindeki yükseliş son iki günde dikkat çekerken, hisse haftalık bazda yüzde 20,06, aylık bazda ise yüzde 21,72 değer kazandı.

TAVAN SERİSİNİN ARDINDAN 15 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞME

Hisselerdeki güçlü hareketin sürdüğü günde Netaş'tan da yeni iş ilişkisine ilişkin açıklama geldi.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirime göre, yüzde 100 bağlı ortaklığı Netaş Bilişim Teknolojileri A.Ş., hava ulaşımı sektöründe faaliyet gösteren müşterisinin sunucu alım, kurulum, bakım ve destek alımı ihalesi kapsamında sözleşme imzaladı.

Sözleşmenin toplam bedeli KDV hariç 15 milyon 71 bin 690 dolar olarak açıklandı.

HİZMET SÜRESİ 60 AY

Netaş, söz konusu sözleşmenin hizmet süresinin 60 ay olduğunu bildirdi.

Böylece NETAS hisseleri tavan serisini sürdürürken, şirketin açıkladığı 15,07 milyon dolarlık yeni sözleşme de yatırımcıların gündeminde öne çıktı.

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