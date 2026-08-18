Halka arz edilen şirket payları, 20 Ağustos 2026'dan itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş.'nin sermayesini temsil eden 566 milyon 854 bin 723 TL nominal değerli payları kota alındı.

Şirketin halka arz edilen 44 milyon 375 bin TL nominal değerli payları, 20 Ağustos 2026 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

VEYAS'IN İŞLEM DETAYLARI

Paylar, 136 TL baz fiyat üzerinden “VEYAS.E” işlem koduyla ve sürekli işlem yöntemiyle yatırımcılara açık olacak.

Böylece 12-14 Ağustos 2026 tarihlerinde halka arzı gerçekleştirilen VEYAS, 20 Ağustos Perşembe günü Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.