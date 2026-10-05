Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 30 Eylül 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan geri alım programı kapsamında gerçekleştirilen işlemlerde SELEC B Grubu payları 69,40 TL ile 73,45 TL fiyat aralığından geri alındı.

SELEC’İN 5 EKİM TARİHLİ GERİ ALIM İŞLEMİ:

Detay Bilgi Geri alınan pay 450.000 adet Fiyat aralığı 69,40 - 73,45 TL Ağırlıklı ortalama 71,37 TL Toplam geri alınan pay 781.528 adet Sermayeye oranı %0,12585

İşlemlerin ağırlıklı ortalama fiyatı 71,37 TL olurken, toplam 450 bin adet, yani 450 bin TL nominal değerli pay geri alındı.

Toplam geri alınan pay sayısı 781 bini aştı

Son işlemle birlikte şirketin geri alım programı kapsamında satın aldığı toplam pay sayısı 781.528 adede ulaştı.

Söz konusu payların şirket sermayesi içindeki oranı ise yüzde 0,12585 olarak açıklandı.

SELEC hisseleri yüzde 6'lık yükselişle 79,55 TL'den kapanışı yaptı.

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