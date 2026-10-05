Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 5 Ekim 2026 Pazartesi gününü yüzde 1,42 değer kazanarak 12.443,92 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 12.528,60, en düşük ise 12.373,11 puanı gördü.

BORSADA EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Borsa İstanbul’da günün en yüksek işlem hacmine sahip hisseleri ASTOR, ASELS ve AKBNK oldu.

HİSSE SON FİYAT GÜNLÜK DEĞİŞİM HACİM ASTOR 198 TL -%10 12,86 MİLYAR TL ASELS 371,50 TL +%2,41 12,75 MİLYAR TL AKBNK 68,95 TL +%2,76 12,24 MİLYAR TL THYAO 292,25 TL +%0,09 7,98 MİLYAR TL YKBNK 35,90 TL +%2,75 5,56 MİLYAR TL

Günün dikkat çeken hisselerinden ASTOR yüzde 10 düşüşle 198 TL'ye gerilerken, ASELS yüzde 2,41, AKBNK yüzde 2,76 ve YKBNK yüzde 2,75 yükseldi.

EN ÇOK YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELER

Borsada günün en fazla yükselen hisseleri YBTAS, ATEKS ve MIATK oldu. Bu hisselerin tamamı yüzde 10 değer kazandı.

En çok düşen hisseler ise GENIL, IZFAS ve ISVEA olarak sıralandı. Bu hisselerde de yüzde 10'luk kayıp görüldü.

EN ÇOK YÜKSELENLER

Hisse Son fiyat Değişim YBTAS 11,55 TL +%10 ATEKS 89,10 TL +%10 MIATK 27,50 TL +%10 SAFKR 14,41 TL +%10 SEGMN 19,80 TL +%10

EN ÇOK DÜŞENLER

Hisse Son fiyat Değişim GENIL 4,77 TL -%10 IZFAS 11,70 TL -%10 ISVEA 22,32 TL -%10 ASTOR 198 TL -%10 PEKGY 2,70 TL -%10

BIST 30'DA GÖRÜNÜM

BIST 30 hisselerinde de günün hareketli geçtiği görüldü. AKBNK yüzde 2,76, ASELS yüzde 2,41 ve EKGYO yüzde 4,40 yükselirken, ASTOR yüzde 10 geriledi. BIMAS yüzde 0,12, BRMEN ise yüzde 1,28 değer kaybetti.

EKGYO yüzde 4,40 ile BIST 30 içerisinde öne çıkan yükselişlerden birini kaydetti.

DOLAR 49,15 TL'Yİ GÖRDÜ

Serbest piyasada dolar/TL, saat 18.30 itibarıyla yüzde 0,04 artışla 49,15 TL seviyesinde işlem gördü. Euro/TL ise yüzde 0,32 düşüşle 55,16 TL oldu.

ALTIN FİYATLARINDA YATAY SEYİR

Altının ons fiyatı saat 18.30 itibarıyla 4.139 dolar seviyesinde bulunurken günlük değişim yüzde -0,05 oldu.

Kapalıçarşı'da gram altın ise yüzde 0,03 düşüşle 6.540,55 TL seviyesinden alıcı buldu.

Çeyrek altının alış fiyatı 10.463,28 TL, satış fiyatı 10.693,79 TL olurken Cumhuriyet altını 42.644,37 TL seviyesinde işlem gördü.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.