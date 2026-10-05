Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT), yatırımcılarına nakit temettü ödemesi yapacak. Şirketin temettü ödemesinde brüt temettü oranı yüzde 50, net temettü oranı ise yüzde 42,5 olarak belirlendi.

TRALT hissedarları, 6 Ekim 2026 tarihinde temettü hakkından yararlanacak. Şirket, 1 TL nominal değerli pay başına brüt 0,50 TL, net 0,425 TL nakit kâr payı dağıtacak.

Toplam dağıtılacak temettü tutarı 1 milyar 601 milyon 250 bin TL olurken, stopaj sonrası yatırımcılara ödenecek net toplam tutar 1 milyar 361 milyon 62 bin 500 TL olacak.

TEMETTÜ NE ZAMAN HESAPLARA GEÇECEK?

TRALT'ın temettü ödemesi 8 Ekim 2026 tarihinde yatırımcıların hesaplarına geçecek. Kayıt tarihi ise 7 Ekim olarak belirlendi.

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