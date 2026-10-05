Sanica Isı (SNICA) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Fatinoğlu'nun yatırımcılara "uzun vadeli" mesajı verdiği 2023'ten bu yana hissedeki seyir dikkat çekti. Fatinoğlu'nun açıklamalarının ardından ortakların pay satışları gündeme gelirken, SPK 2026'da şirket ve yöneticileri hakkında idari para cezaları uyguladı. SNICA payları ise yaklaşık 10 TL seviyesinden bugün 2,34 TL civarına kadar geriledi.

"AL-SAT YAPMAYIN"

Fatinoğlu yıllar önce hisse için katıldığı canlı yayında "Sanica iyi bir firmadır, hisselerini al-satlara sokmayın. Uzun vadeli planlarla hareket eden yatırımcılar kazanır." ifadelerini kullanmıştı.

SPK'DAN SANİCA VE YÖNETİCİLERİNE CEZA

Sanica cephesindeki gelişmeler bununla da sınırlı kalmadı.Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2026 yılında yaptığı incelemeler sonucunda Sanica Isı'nın halka arzdan elde ettiği fonların izahname ve kamuoyuna açıklanan fon kullanım raporuna aykırı şekilde kullanıldığını tespit etti.

Bu kapsamda şirkete 1 milyon 944 bin 578 TL idari para cezası uygulanırken aynı fiil nedeniyle Hüseyin Nesimi Fatinoğlu ve Ali Fatinoğlu'na da ayrı ayrı aynı tutarda ceza verildi.

Halka arz gelirlerinin kullanımına ilişkin yönetim kurulu raporlarında gerçeğe aykırı açıklamalara yer verilmesi nedeniyle şirkete ayrıca 5 milyon 833 bin 734 TL ceza uygulandı. Aynı gerekçeyle Ali Fatinoğlu'nun da aralarında bulunduğu beş yöneticiye ayrı ayrı 5 milyon 833 bin 734 TL idari para cezası verildi.

SNICA YAKLAŞIK 10 TL'DEN 2,34 TL SEVİYELERİNE GELDİ

Tüm bu gelişmeler yaşanırken SNICA paylarının yaklaşık üç yıllık fiyat performansı da dikkat çekiyor.

Hisse, 4 Ekim 2023'te yaklaşık 10 TL seviyesinde bulunuyordu. Aradan yaklaşık üç yıl geçmesinin ardından SNICA bugün (5 Ekim 2026) yüzde 0,87 düşüşle 2,27 TL civarında işlem görüyor.

İki fiyat doğrudan karşılaştırıldığında nominal düşüş yaklaşık yüzde 76,6 seviyesine ulaşıyor. Başka bir ifadeyle hisse fiyatı yaklaşık üç yıllık dönemde dörtte birine yakın bir seviyeye gerilemiş durumda.

Ancak bu oran, yatırımcının gerçek toplam getirisini gösteren düzeltilmiş bir hesap değil. Temettü, sermaye artırımları, bölünmeler ve diğer kurumsal işlemler hesaba katılmadan yalnızca iki tarihteki nominal fiyatların karşılaştırılmasına dayanıyor.

ŞİRKET ORTAKLIĞINDA ALİ FATİNOĞLU'NUN PAYI NE KADAR?

Güncel ortaklık yapısına göre Hüseyin Nesimi Fatinoğlu'nun Sanica Isı sermayesindeki payı yüzde 27,75, Ali Fatinoğlu'nun payı ise yüzde 13,84 seviyesinde bulunuyor. KAP'taki güncel ortaklık tablosunda diğer ortakların toplam payı yüzde 58,41 olarak gösteriliyor.

Şirketin kendi yatırımcı ilişkileri sayfasındaki daha ayrıntılı tabloda ise halka açık B Grubu payların sermayenin yüzde 53,59'una karşılık geldiği görülüyor. A Grubu payların genel kurulda her pay için beş oy hakkı bulunuyor.