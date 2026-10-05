Ağustos 2026’da 85,40 TL fiyatla Borsa İstanbul’a adım atan Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TKNKA), 3 Eylül 2026’da 209,00 TL seviyesini görerek rekor kırmıştı.

Ancak zirvenin ardından başlayan aralıksız düşüş trendi, şirketin pay geri alım hamlesine rağmen son seanslarda da etkisini sürdürdü.

AYLIK DEĞER KAYBI YÜZDE 66'YI AŞTI

Saat 16:02 itibarıyla TKNKA paylarındaki son durum şu şekilde gerçekleşti:

• Günlük Değişim: -Yüzde 9

• Haftalık Değişim: -Yüzde 24,56

• Aylık Değişim: -Yüzde 66,86

• Son Fiyat: 50,50 TL

• Gün İçi En Düşük / En Yüksek: 50,55 TL / 58,80 TL

Geçen hafta içinde kısa süreli bir hareketlilik yaşayarak haftayı taban seviyelerde tamamlayan hisse, yeni haftanın ilk işlem gününde de satış ağırlıklı seyrini korudu. Böylece TKNKA, 85,40 TL olan halka arz fiyatının yaklaşık yüzde 40 altına kadar gerilemiş oldu.

TAHTADA DURGUN SEYİR

5 Ekim 2026 tarihli aracı kurum verilerine göre ilk 5 alıcı kurum toplam 554.233 bin TL tutarında alım yaparken, ilk 5 satıcı kurum -470.499 bin TL satış gerçekleştirdi. Net kurum içi para girişi 83,73 milyon TL seviyesinde kaydedildi.

• En Çok Alım Yapan Kurumlar:



o İş Yatırım: 195.115 lot (yüzde 30,61 pay - 52,457 TL maliyet)

o Yapı Kredi Yatırım: 108.941 lot (yüzde 17,09 pay - 51,139 TL maliyet)

o Vakıf Yatırım: 96.849 lot (yüzde 15,19 pay - 53,255 TL maliyet)

o A1 Capital: 79.128 lot (yüzde 12,41 pay - 55,872 TL maliyet)

o QNB Finansinvest: 74.200 lot (yüzde 11,64 pay - 53,375 TL maliyet)

• En Çok Satış Yapan Kurumlar:



o Midas: -178.906 lot (yüzde 28,06 pay - 53,772 TL maliyet)

o Gedik Yatırım: -115.122 lot (yüzde 18,06 pay - 55,934 TL maliyet)

o Ak Yatırım: -70.260 lot (yüzde 11,02 pay - 52,012 TL maliyet)

o Osmanlı Yatırım: -65.329 lot (yüzde 10,25 pay - 52,583 TL maliyet)

o TEB Yatırım: -40.882 lot (yüzde 6,41 pay - 51,502 TL maliyet)

Günlük tarafta İş Yatırım ve Yapı Kredi önderliğinde karşılanan alımlara karşın, bireysel ve kurumsal kanatlardan gelen satışların ağırlığını koruması TKNKA paylarındaki baskının devam etmesine yol açıyor.

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