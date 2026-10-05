Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler, borsada yaşanan sert hareketlilik ve değer kayıplarının ardından hisse fiyatlarını desteklemek amacıyla pay geri alım programlarını devreye sokmayı sürdürüyor. Geçen hafta itibarıyla 41 şirket piyasadan kendi hisselerini geri aldığını duyurdu.
Geçen hafta cuma gününde en yüksek tutarlı pay geri alım işlemini 93,66 milyon TL değerindeki hacimle Graınturk Holding (GRTHO) gerçekleştirdi.
GRTHO’yu enerji ve giyim sektörünün önde gelen oyuncuları izledi.
• Graınturk Holding (GRTHO): 125,32 TL ortalama fiyatla 747.415 adet hisse alarak toplamda 93.666.047,80 TL'lik geri alım yaptı.
• Enerya Enerji (ENERY): 13,61 TL ortalama fiyattan 5.917.212 adet pay toplayarak 80.533.255,32 TL tutarında geri alıma imza attı.
• Armada Gıda (ARMGD): 105,79 TL ortalama fiyatla 530.000 adet hisse alımı gerçekleştirerek piyasaya 56.068.700,00 TL kaynak aktardı.
2 Ekim 2026 Tarihli Pay Geri Alımlarının Tam Listesi
Piyasaya destek veren 41 şirketin gerçekleştirdiği alımların detayları şu şekilde:
|Hisse Senedi
|Adet
|Ortalama Fiyat (₺)
|Toplam Tutar (₺)
|AAGYO
|2.150.000
|9,52
|20.468.000,00
|AGROT
|2.337.613
|1,39
|3.249.282,07
|AHGAZ
|164.406
|44,92
|7.385.117,52
|AKFGY
|1.500.000
|2,55
|3.825.000,00
|AKHAN
|104.315
|25,76
|2.687.154,40
|ALBTN
|500.000
|24,37
|12.185.000,00
|ARDYZ
|65.000
|61,19
|3.977.350,00
|ARMGD
|530.000
|105,79
|56.068.700,00
|BERA
|1.915.518
|13,04
|24.978.354,72
|BLCYT
|1.479.298
|1,78
|2.633.150,44
|BLUME
|5.534
|34,56
|191.255,04
|CGCAM
|182.000
|21,10
|3.840.200,00
|DAPGM
|1.000.000
|3,00
|3.000.000,00
|DCTTR
|57.400
|3,39
|194.586,00
|DERHL
|492.505
|1,61
|792.933,05
|EKDMR
|54.078
|30,17
|1.631.533,26
|EKIM
|40.000
|12,82
|512.800,00
|ENERY
|5.917.212
|13,61
|80.533.255,32
|ETILR
|1.164.423
|7,64
|8.896.191,72
|FADE
|10.000
|11,65
|116.500,00
|GEDIK
|65.000
|5,00
|325.000,00
|GOLDA
|919.822
|8,67
|7.974.856,74
|GRTHO
|747.415
|125,32
|93.666.047,80
|KONKA
|1.263.553
|8,54
|10.790.742,62
|KRVGD
|700.000
|2,16
|1.512.000,00
|KZGYO
|130.000
|15,28
|1.986.400,00
|LIDER
|1.000.000
|7,94
|7.940.000,00
|LKMNH
|20.000
|11,52
|230.400,00
|LMKDC
|176.052
|24,37
|4.290.387,24
|LXGYO
|170.000
|7,69
|1.307.300,00
|MAVI
|250.000
|37,38
|9.345.000,00
|MCARD
|30.000
|93,36
|2.800.800,00
|OYLUM
|58.506
|6,40
|374.438,40
|PCILT
|29.208
|32,10
|937.576,80
|SANKO
|46.969
|19,30
|906.501,70
|SELEC
|331.528
|75,13
|24.907.698,64
|TATEN
|310.000
|4,90
|1.519.000,00
|TKNKA
|345.000
|57,05
|19.682.250,00
|TUKAS
|5.000.000
|1,93
|9.650.000,00
|TUREX
|2.128.052
|5,97
|12.704.470,44
|YYLGD
|140.000
|7,44
|1.041.600,00
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