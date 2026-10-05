Geçen hafta cuma gününde en yüksek tutarlı pay geri alım işlemini 93,66 milyon TL değerindeki hacimle Graınturk Holding (GRTHO) gerçekleştirdi.

GRTHO’yu enerji ve giyim sektörünün önde gelen oyuncuları izledi.

• Graınturk Holding (GRTHO): 125,32 TL ortalama fiyatla 747.415 adet hisse alarak toplamda 93.666.047,80 TL'lik geri alım yaptı.

• Enerya Enerji (ENERY): 13,61 TL ortalama fiyattan 5.917.212 adet pay toplayarak 80.533.255,32 TL tutarında geri alıma imza attı.

• Armada Gıda (ARMGD): 105,79 TL ortalama fiyatla 530.000 adet hisse alımı gerçekleştirerek piyasaya 56.068.700,00 TL kaynak aktardı.

2 Ekim 2026 Tarihli Pay Geri Alımlarının Tam Listesi



Piyasaya destek veren 41 şirketin gerçekleştirdiği alımların detayları şu şekilde:

Hisse Senedi Adet Ortalama Fiyat (₺) Toplam Tutar (₺) AAGYO 2.150.000 9,52 20.468.000,00 AGROT 2.337.613 1,39 3.249.282,07 AHGAZ 164.406 44,92 7.385.117,52 AKFGY 1.500.000 2,55 3.825.000,00 AKHAN 104.315 25,76 2.687.154,40 ALBTN 500.000 24,37 12.185.000,00 ARDYZ 65.000 61,19 3.977.350,00 ARMGD 530.000 105,79 56.068.700,00 BERA 1.915.518 13,04 24.978.354,72 BLCYT 1.479.298 1,78 2.633.150,44 BLUME 5.534 34,56 191.255,04 CGCAM 182.000 21,10 3.840.200,00 DAPGM 1.000.000 3,00 3.000.000,00 DCTTR 57.400 3,39 194.586,00 DERHL 492.505 1,61 792.933,05 EKDMR 54.078 30,17 1.631.533,26 EKIM 40.000 12,82 512.800,00 ENERY 5.917.212 13,61 80.533.255,32 ETILR 1.164.423 7,64 8.896.191,72 FADE 10.000 11,65 116.500,00 GEDIK 65.000 5,00 325.000,00 GOLDA 919.822 8,67 7.974.856,74 GRTHO 747.415 125,32 93.666.047,80 KONKA 1.263.553 8,54 10.790.742,62 KRVGD 700.000 2,16 1.512.000,00 KZGYO 130.000 15,28 1.986.400,00 LIDER 1.000.000 7,94 7.940.000,00 LKMNH 20.000 11,52 230.400,00 LMKDC 176.052 24,37 4.290.387,24 LXGYO 170.000 7,69 1.307.300,00 MAVI 250.000 37,38 9.345.000,00 MCARD 30.000 93,36 2.800.800,00 OYLUM 58.506 6,40 374.438,40 PCILT 29.208 32,10 937.576,80 SANKO 46.969 19,30 906.501,70 SELEC 331.528 75,13 24.907.698,64 TATEN 310.000 4,90 1.519.000,00 TKNKA 345.000 57,05 19.682.250,00 TUKAS 5.000.000 1,93 9.650.000,00 TUREX 2.128.052 5,97 12.704.470,44 YYLGD 140.000 7,44 1.041.600,00

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