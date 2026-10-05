BIST halka arz endeksi, borsadaki genel satış baskısı ve yüksek volatilite nedeniyle 28 Eylül-2 Ekim haftasını sert bir geri çekilmeyle kapattı. Endeks, haftalık bazda yüzde 17,90 değer kaybederek 34,60 seviyesine geriledi.

1 Ekim itibarıyla yapılan güncellemelerin ardından BIST halka arz endeksinde toplam 57 hisse senedi işlem görüyor.

Geçtiğimiz hafta endeksteki hisselerin sadece 17’si pozitif kapanış yapabilirken, 40 hisse negatif seyir izledi.

Bu durum, genel piyasadaki satış ağırlıklı hareketlerin halka arz hisselerine de sert bir şekilde yansıdığını gösterdi.

ZİRVEDEKİLER: HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRANI CITAS OLDU

Satışların hakim olduğu haftada pozitif ayrışmayı başaran hisselerin başında CITAS geldi.

• CITAS: Haftalık yüzde 26,10 yükselişle 129 TL seviyesine ulaşarak haftanın en çok kazandıran halka arz hissesi oldu. Bu artışla birlikte hissenin halka arz sonrası toplam getirisi yüzde 75’e çıkarken PD/DD oranı 4,08 olarak gerçekleşti.

• AKFIS: Haftayı yüzde 14,92 kazançla 18,10 TL’den kapatarak ikinci sırada yer aldı. Şirketin halka arz sonrasındaki toplam primi yüzde 438,16 ile dikkat çekici seviyesini koruyor.

Haftanın En Çok Yükselen Halka Arz Hisseleri Tablosu



Hisse Haftalık Kapanış (TL) Haftalık Fark (%) Bu Yıl Fark (%) PD/DD CITAS 129,00 26,10 75,00 4,08 AKFIS 18,10 14,92 438,16 1,84 BALSU 8,22 11,08 -52,46 1,52 LXGYO 7,62 8,86 -37,00 1,21 AAGYO 9,06 8,63 -56,00 0,38 METEN 19,44 6,00 -3,00 0,73 GOLDA 9,13 5,55 -1,00 0,53 BETAE 64,50 5,13 61,00 4,47 ALBTN 24,50 5,06 -37,00 2,42 INTET 52,85 3,53 -1,00 2,53

DİPTEKİLER: İLK 7 HİSSEDE KAYIP YÜZDE 40’A YAKLAŞTI

Halka arz hisselerindeki kısa vadeli fiyat oynaklığı düşüş tarafında çok daha keskin hissedildi. Listenin ilk 7 sırasında yer alan hisse senetleri haftalık bazda yaklaşık yüzde 40 oranında eridi.

• DSTKF: Haftalık yüzde 40,89 kayıpla 694 TL’ye gerileyerek haftanın en çok değer kaybeden hissesi oldu.

• ISVEA ve BINBN: Her iki hisse de haftalık yüzde 40,87 düşüşle sert gerileme kaydetti.

• BIGEN: Haftalık yüzde 40,86 gerilemesine karşın, yılbaşından bu yana sağladığı yüzde 349,89’luk yüksek getiri oranıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Haftanın En Çok Düşen Halka Arz Hisseleri Tablosu



Hisse Haftalık Kapanış (TL) Haftalık Fark (%) Bu Yıl Fark (%) PD/DD DSTKF 694,00 -40,89 25,05 15,61 ISVEA 24,80 -40,87 19,00 4,25 BINBN 47,48 -40,87 -73,62 2,89 BIGEN 40,04 -40,86 349,89 6,46 KARCL 59,45 -40,85 70,00 4,37 NETGL 13,22 -40,77 -48,00 0,81 SVGYO 3,98 -40,77 9,00 0,96 ARMGD 105,30 -28,32 49,68 3,11 TKNKA 55,50 -17,90 -35,00 1,88 KPEKS 46,86 -17,64 -50,00 2,11

Kaynak: Matriks

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