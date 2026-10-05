Manipülasyona konu olan hisselerin dâhil olduğu sektör ve endekslerdeki sert satışlar nedeniyle borsa, tarihinin en karanlık eylül aylarından birini geride bıraktı.

Üstelik bu hisseler arasında kısa süre öncesine kadar "güvenli liman" kabul edilen BIST 30 sınırındaki şirketlerin de yer alması zararı derinleştirdi.

TABAN HİSSELERDE KİLİTLİ KALDILAR

Soruşturmaların başlamasıyla birlikte taban serilerine bağlayan hisselerde likidite tamamen kurudu.

Piyasada likiditenin tamamen kuruması nedeniyle küçük yatırımcılar günlerdir taban fiyattan işlem gören hisse senetlerinde mahsur kalmış durumda.

Birikimlerini birkaç haftalığına değerlendirmek isteyen esnaftan, okul masrafını çıkarmaya çalışan öğrencilere kadar geniş bir yatırımcı kitlesi hisseden çıkış yapamıyor.

"ÇIKIŞ YOLU BULUNAMAZSA BORSAYA GÜVEN TAMAMEN SARSILIR"

Süreçte denetim zafiyetleri ve bürokrasinin sorumluluğu tartışılırken, ekonomi kulislerinde ve medyada da uyarı sesleri yükseliyor. Sabah Gazetesi yazarı Özlem Doğaner, krizin yatırımcı psikolojisi üzerindeki tahribatına dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Borsa yatırımcıları, fon krizi patladığından beri taban taban giden hisselerden çıkamıyorlar ve paraları pul oldu. Üstelik yabana atmayalım aralarında bir ay önce BIST 30 sınırına yani güvenli alana gelmiş hisseler var. Şimdi hiçbir çıkış yolu bulamıyorlar. Bu insanların bu hisselerden çıkışı için bir yol bulunamazsa zamanında 9 milyona geldiğine sevindiğimiz borsa yatırımcısını hatta borsaya güvenecek yatırımcıyı bulmak da zor olacak. Bizden söylemesi."

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