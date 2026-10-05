Açılış seansında bankacılık endeksi yüzde 0,81 değer kazanarak yükselişe öncülük ederken, holding endeksi yüzde 0,39 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık olurken, en fazla değer kaybeden sektör ise yüzde 6,76 ile finansal kiralama ve faktoring olarak kayıtlara geçti.

HSBC ÖĞLE SEANSINDA ALIM TARAFINDA

Saat 12:05 verilerine göre HSBC piyasada 351,84 milyon TL net hacimle alım ağırlıklı bir pozisyon aldı. Kurumun alım listesinin ilk sıralarında bankacılık ve sanayi devleri dikkat çekti.

HSBC'nin En Çok Aldığı Hisseler



• ISCTR: 95.630.799,52 TL net hacim, %24,66 pay, 12,845 TL ortalama maliyet

• AKBNK: 77.948.634,10 TL net hacim, %20,10 pay, 69,031 TL ortalama maliyet

• TUPRS: 37.138.291,25 TL net hacim, %9,58 pay, 384,073 TL ortalama maliyet

• THYAO: 26.674.639,50 TL net hacim, %6,88 pay, 294,065 TL ortalama maliyet

• ASTOR: 26.142.414,00 TL net hacim, %6,74 pay, 206,524 TL ortalama maliyet

• Diğer: 124.292.506,70 TL net hacim, %32,05 pay

HSBC'nin En Çok Sattığı Hisseler



• TAVHL: -6.726.107,75 TL net hacim, %18,69 pay, 269,044 TL ortalama maliyet

• TCKRC: -4.987.603,70 TL net hacim, %13,86 pay, 127,887 TL ortalama maliyet

• EKGYO: -2.548.198,07 TL net hacim, %7,08 pay, 19,778 TL ortalama maliyet

• ICUGS: -2.507.966,60 TL net hacim, %6,97 pay, 1,21 TL ortalama maliyet

• KRDMD: -2.457.532,68 TL net hacim, %6,83 pay, 44,737 TL ortalama maliyet

• Diğer: -16.758.396,83 TL net hacim, %46,57 pay

TEKNİK SEVİYELER

Yurt dışında Avro Bölgesi üretici enflasyonu ve dünya genelinde açıklanacak PMI verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.200 ve 12.100 puanın destek, 12.500 ve 12.600 puanın ise direnç seviyeleri olarak öne çıktığını belirtti.

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