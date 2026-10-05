Manisa'nın Soma ilçesinde 5 madencinin hayatını kaybettiği maden kazasının ardından Türkiye'deki maden sahalarının denetimleri yeniden gündeme geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın milletvekillerinin soru önergesine verdiği yanıta göre, 4 Eylül 2026 itibarıyla Türkiye'de 7 bin 546 maden faaliyette bulunuyor. Risk seviyelerine göre maden ruhsatları farklı periyotlarla denetleniyor.

15 BİN 134 RUHSAT SAHASI DENETLENDİ

Türkiye genelinde 2025 yılı başından 31 Ağustos 2026'ya kadar 15 bin 134 ruhsat sahasında denetim gerçekleştirildi. Denetimler yalnızca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından değil, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da kendi mevzuatları kapsamında yürütülüyor.

2026 yılı içerisinde ise 1.702 ruhsat sahasının faaliyeti durduruldu, 801 maden ruhsatı iptal edildi. Faaliyeti durdurulan sahalarda, gerekli koşullar sağlanana kadar üretime izin verilmiyor.

307 MÜHENDİS SAHADA GÖREVLENDİRİLDİ

MAPEG bünyesinde maden, jeoloji ve harita alanlarında toplam 340 mühendis bulunurken, 2026 yılında 307 mühendis mahallinde yapılan tetkiklerde görevlendirildi. Bakan Bayraktar, yer altı madenlerinde yapılan denetimlerde yanıcı, patlayıcı veya boğucu gaz değerlerinde olumsuzluk tespit edilmesi halinde gerekli işlemlerin hızlı şekilde yapıldığını belirtti.

MADEN HİSSELERİNDE KAYIPLAR ARTTI

Maden kazalarının gündemde olduğu dönemde Borsa İstanbul'da XMADN Madencilik Endeksi'nde de satış baskısı dikkat çekti. Endeks, haberin yazıldığı sırada yüzde 1,05 düşüşle 13.210,93 puan seviyesinde bulunuyor. Haftalık kayıp yüzde 11'i, aylık kayıp ise yüzde 14'ü aşmış durumda.

TSİ 15.50 İTİBARIYLA ENDEKSTE YER ALAN HİSSELERDEKİ SON DURUM ŞÖYLE:

Hisse Son Fark CVKMD 12,51 TL -%2,72 PRKME 14,80 TL -%0,74 RUZYE 4,77 TL -%2,85 TRALT 43,80 TL -%0,09 TRENJ 95,35 TL -%1,04 TRMET 127,70 TL -%0,85 VSNMD 28,40 TL -%2,61

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