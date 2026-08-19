BIST 100 endeksinin yeni güne yatay bir açılışla başlaması beklenirken, jeopolitik risk primi ve haber akışına olan hassasiyet yüksek kalmaya devam ediyor.

Piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabilecek kritik ajanda şu şekilde:

• Fed Tutanakları: ABD Merkez Bankası'nın (FOMC) temmuz ayı toplantı tutanakları yayımlanacak.

• Euro Bölgesi Enflasyonu: Avrupa tarafında günün en önemli verisi olan Euro Bölgesi TÜFE rakamları açıklanacak.

• Diplomasi Trafiği: Çin Dışişleri Bakanı Yi, 19-20 Ağustos tarihlerinde Güney Kore'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

BIST 100'DE YÖN ARAYIŞI VE JEOPOLİTİK BASKI

Geçtiğimiz işlem gününü yatay bir seyirle tamamlayan BIST 100 endeksinde, ABD–İran gerilimine dair çelişkili haber akışı risk iştahını sınırlandırıyor.

Özellikle Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizliklerin enerji ve ticaret akışlarını tehdit etmesi, petrol fiyatlarını tetikleyerek küresel enflasyon beklentilerini bozma riski taşıyor.

Yurt içinde yüksek faiz ortamı, yabancı yatırımcı takibi ve şirket bilançoları gündemdeki yerini korurken; jeopolitik netleşme sağlanana kadar Borsa İstanbul'da güçlü bir trend yerine dalgalı ve temkinli bir seyrin ön planda kalması öngörülüyor.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

• AAGYO – Halka arzdan elde edilen fonun 97,5 milyon TL’sinin işletme sermayesinde, 354,1 milyon TL’sinin finansal borç ödemesinde kullanıldığı açıklandı.

• AGROT – Hümeyra Keskin tarafından 168.000.000 adet payın pay başına 2,28 TL fiyattan TAS’ta 1 alıcıya satışı bugün gerçekleşecek.

• AYES – Şirketin bağlı ortaklığı Atabeyli Tarım’ın Ar – Ge, inovasyon ve dijital dönüşüm faaliyetlerinde daha etkin rol üstlenmesi amacıyla yeniden yapılandırılmasına karar verildiği açıklandı.

• AKFIS – ABD’de yapılacak proje kapsamında ABD’de şirketin yüzde 100 oranında bağlı ortaklığı olan King Akfen Inc. unvanlı şirkete 10,7 milyon dolarlık sermaye avansı aktarıldığı açıklandı.

• BOSSA – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun A(tr)’den A-(tr)’ye düşürüldüğü açıklandı.

• BLUME – Kare 1 Güneş Enerjisi Üretim’in 2,5 milyon dolara satıldığı, satış sonucunda 11,3 milyon TL kar elde edildiği açıklandı.

• BARMA – Personel sayısının 1.026’dan 832’ye düştüğü açıklandı.

• BERA & KONKA – MPG Makine’nın 19,4 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.

• CWENE – Tarık Sarvan tarafından şirkete 159,0 milyon TL sermaye avansı aktarıldığı açıklandı.

• EFOR – Efor Holding tarafından 64.660.000 adet payın TAS’ta pay başına 19,00 TL fiyattan 1 alıcıya satışı bugün gerçekleşecek.

• EFOR – Efor Holding ile yurt dışında yerleşik bir kurumsal yatırımcı arasında şirket sermayesinin yüzde 8,48'ine karşılık gelen paylar için pay alım anlaşması imzalandığı açıklandı.

• EFOR – Efor Capital tarafından şirket sermayesinin yüzde 8,03’üne karşılık gelen 175.000.000 adet payın uluslararası bir yatırım kuruluşuna borsa dışında satılacağı açıklandı.

• ENDAE – Süleyman Kamil Şenocak tarafından 1.685.065 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• EDATA – Pay devrinin tamamlanması ile oluşan Zorunlu Pay Alım Teklifi için, zorunlu pay alım tutarının 9,62 TL olarak hesaplandığı açıklandı.

• GLCVY – 182 gün vadeli 300 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

• GSDDE – Şirketin Malta' da yerleşik bağlı ortaklığı Hako Maritime’nin 7 milyon dolar tutarında temettü dağıtılmasına karar verildiği açıklandı.

• ISMEN – 44 gün vadeli 20 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

• ISCTR – 182 gün vadeli 2,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

• ISVEA – VBTS kapsamında şirket paylarına 18 Eylül’e kadar brüt takas tedbiri getirilirken, kredili işlem yasağı da 18 Eylül’e kadar uzatıldı.

• KRVGD – Medyada yer alan şeker soruşturması kapsamındaki haberde şirketin olmadığı açıklandı.

• KGYO – VBTS kapsamında şirket paylarına 18 Eylül’e kadar kredili işlem yasağı getirildi.

• KFEIN – Şirketin yüzde 51 bağlı ortaklığı ApiFort Yazılım’ın 400.000 TL sermayesinin 6,4 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

• KPEKS – Şirket payları 21 Ağustos'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

• NETAS – Şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı Netaş Bilişim’in 15,1 milyon dolarlık sözleşme imzaladığı açıklandı.

• ONRYT – Şirket tarafından geliştirilen yeni nesil bir siber güvenlik ürününün Yerli Malı Belgesi aldığı açıklandı.

• OZRDN – Şirketin, üretim faaliyetlerini yüzde 100 bağlı ortaklığı Bizofol Yalıtım bünyesinde sürdürme süreci kapsamında gerekli çalışma iznini aldığı ve bu kapsamında 70 personelin şirketten çıkışının yapılarak Bizofol bünyesine geçirildiği açıklandı.

• PNSUT – 112 gün vadeli 35 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

• PLTUR – 1,5 milyar TL’ye kadar kira sertifikası ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

• RGYAS – JCR Eurasia tarafından şirketin kredi notunun teyit edildiği, not görünümünün Pozitif’ten Durağan’a revize edildiği açıklandı.

• TKNKA – Şirket payları 20 Ağustos'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

• VEYAS – Şirket payları 20 Ağustos'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

• YKSLN – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

PAY ALIM/SATIM HABERLERİ

• ARSAN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 406.563 adet pay 3,46 – 3,52 TL fiyat aralığından geri alındı.

• AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 32,60 – 32,84 TL fiyat aralığından geri alındı.

• AKSGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.622.477 adet pay 9,72 – 10,03 TL fiyat aralığından geri alındı.

• BALAT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 220 adet pay 70,50 TL fiyattan geri alındı.

• BALSU – Pusula Portföy tarafından 10,20 –11,14 TL fiyat aralığından 500.000 adet alış ve 79.740.356 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 1,83’e geriledi.

• BIGEN – Tera Portföy tarafından 15.989.091 adet pay alış ve 259.133 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 10,69’a yükseldi.

• DAGI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 241.969 adet pay 10,02 – 10,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

• EKIM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 140.000 adet pay 17,02 – 17,08 TL fiyat aralığından geri alındı.

• EFOR – İbrahim Akkuş tarafından 18,00 TL fiyattan 175.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 52,69’a geriledi.

• EFOR – Efor Capital tarafından 18,00 TL fiyattan 175.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 8,03’e yükseldi.

• GLYHO – Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman tarafından 17,00 TL fiyattan 150.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 36,30’a yükseldi.

• GLRYH – Pardus Portföy tarafından 12.197.076 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 5,29’a yükseldi.

• KARTN – Hasan Peker tarafından 3.875.000 adet pay Borsa dışından satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 33,44’e geriledi.

• KARTN – Aydın Veli Serin tarafından 3.875.000 adet pay Borsa dışından satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 33,44’e geriledi.

• KLSYN – Geri alınan 300.000 adet pay 15,73 TL fiyattan satılırken, satış sonucunda 3,8 milyon TL kazanç elde edildi.

• MANAS – Pardus Yatırım tarafından 4.350.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 4,25’e geriledi.

• OZATD – Pardus Portföy tarafından 375.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 5,26’ya yükseldi.

• SELEC – Tera Portföy tarafından 1.780.560 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 5,27’ye yükseldi.

• TATEN – Tera Portföy tarafından 66.000.000 adet alış ve 5.752.311 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 5,37’ye yükseldi.

• TEZOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000 adet pay 9,85 TL fiyattan geri alındı.

• YYLGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 10,17 – 10,23 TL fiyat aralığından geri alındı.

SERMAYE ARTIRIM KARARLARI

• DNISI – Şirket sermayesi bugün 119,7 milyon TL’den yüzde 334,3 oranında bedelsiz olarak 400,3 milyon TL artışla 520 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 4,48 TL’ye denk gelmekte.

• EGEGY – Şirket sermayesinin 200 milyon TL’den yüzde 400 oranında bedelsiz olarak 800 milyon TL artışla 1 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

• ORGE – Şirket sermayesi bugün 80 milyon TL’den yüzde 400 oranında bedelsiz olarak 320 milyon TL artışla 400 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 22,62 TL’ye denk gelmekte.

• KRTEK – Şirket sermayesinin 35,1 milyon TL’den yüzde 300 oranında bedelli olarak 105,3 milyon TL nakden artışla 140,4 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 2.774.213 adet pay 19 – 20 Ağustos’ta Borsa Birincil Piyasa’da satılacak.



Kaynak: İnfo Yatırım

