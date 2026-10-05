Şirket, kullanıcı geri bildirimleri ve pazar analizleri doğrultusunda geliştirdiği yeni elektrikli araç modeli Reev Fancy S için homologasyon sürecini başlattığını açıkladı.

Şirketin Ocak 2025’te sertifikasyon sürecini tamamlayarak teslimatlarına başladığı ilk modeli reev Fancy, L6e kategorisinde yer alan ve saatte azami 45 km hıza ulaşabilen şehir içi bir elektrikli araçtı.

Ancak kullanıcılardan gelen talepleri, sürüş konforu beklentilerini ve satış sonrası servis verilerini titizlikle inceleyen Reeder Ar-Ge ve mühendislik ekibi, modeli bir üst seviyeye taşıdı.

Türkiye’de yürütülen yerli mühendislik çalışmaları sonucunda L7e kategorisine uygun olarak tasarlanan reev Fancy S, şirket içi testlerde saatte 80 km azami hıza ulaşmayı başardı.

TİP ONAYI İÇİN TEST VE BELGELENDİRME SÜRECİ BAŞLADI

Aracın teknik geliştirme aşamasını tamamlayan Reeder Teknoloji, L7e kategorisindeki tip onayının alınması için homologasyon ve belgelendirme hazırlıklarına resmi olarak başladı.

Şirket, sürecin ilerleyen safhalarındaki kritik gelişmelerin de kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşılacağını belirtti.

Şehir içi mobilitede daha yüksek hız ve pratik kullanım sunmayı hedefleyen Reev Fancy S modelinin detaylarına ve teknik özelliklerine Reeder'ın resmi web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.