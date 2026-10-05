Fon soruşturması kapsamında üç şüphelinin Ocak 2025'ten bu yana gerçekleştirdiği hisse virmanları ile yurt dışına yapılan olası transferlerin incelenmesi istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin ellerindeki hisse senetlerini farklı hesaplara ve yurt dışındaki banka ile aracı kurumlara aktardıklarına ilişkin tespitler üzerine yeni bir inceleme başlatıldı.

ÜÇ ŞÜPHELİNİN HİSSE HAREKETLERİ İNCELENECEK

Soruşturma kapsamında Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı'nın banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse hareketlerinin ortaya çıkarılması amacıyla ilgili kurumlara müzekkere gönderildi.

Savcılığın yazısında, şüphelilerin hisselerini talimat ve virman yoluyla başka hesaplara aktardığının, bu hesaplar arasında yabancı banka ve aracı kurumların da bulunduğunun belirlendiği ifade edildi.

Bu kapsamda savcılık, söz konusu hisse hareketlerinin tamamının geriye dönük olarak incelenmesini talep etti.

OCAK 2025'TEN İTİBAREN TÜM HİSSELER BELİRLENECEK

Savcılık, Ocak 2025'ten müzekkerenin ilgili kurumlara ulaştığı tarihe kadar şüphelilerin banka ve aracı kurum hesaplarında bulundurdukları hisse senetlerinin tek tek belirlenmesini istedi.

Şüphelilerin ellerindeki hisseleri yabancı banka veya aracı kurumlara virmanladıklarının tespit edilmesi halinde, ilgili yabancı kuruluşlara ilişkin tüm kayıtların Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.

MÜZEKKERE İLGİLİ KURUMLARA GÖNDERİLDİ

5 Ekim 2026 tarihli müzekkere, gereğinin yapılması amacıyla Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı ile Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına gönderildi.

Böylece soruşturma kapsamında şüphelilerin hisse hareketlerinin yanı sıra, hisselerin hangi hesaplara ve olası yurt dışı kuruluşlara aktarıldığına ilişkin kayıtların da geriye dönük olarak incelenmesi süreci başlatılmış oldu.