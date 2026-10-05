İstanbul Takas ve Saklama Bankası (Takasbank), yerine getirilmeyen bir yükümlülük nedeniyle oluşan temerrüt açığının kapatılması amacıyla MEGMT, SVGYO, ECOGR ve TKNKA paylarında temerrüt alışı yapılacağını açıkladı. İşlemlerin takası bugün gerçekleştirilecek.

4 HİSSEDE TEMERRÜT ALIŞI

Takasbank'ın açıklamasına göre temerrüt alışına konu olacak paylar şöyle;

MEGMT – Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.

SVGYO – Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

ECOGR – Ecogreen Enerji Holding A.Ş.

TKNKA – Teknik Alüminyum Sanayi A.Ş.

Takasbank, yatırımcıların satış emirlerini ilgili pay sıralarına girebileceğini bildirdi.

2 İŞ GÜNÜ İÇİNDE TEMİN EDİLEMEZSE NE OLACAK?

Takasbank açıklamasında, temerrüde konu payların piyasadan temin edilememesi halinde uygulanacak sürece ilişkin de bilgi verildi.

Borsa İstanbul Pay Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Prosedürü'nün 65'inci maddesine göre, Takasbank tarafından teslim edilmesi gereken kıymetin temerrüdü takip eden 2 iş günü içerisinde piyasadan temin edilememesi durumunda, alacaklıya teslim edilemeyen kıymet miktarının bedeli ödeniyor.

Açıklamada ayrıca temerrüdün oluştuğu gündeki kıymet alacaklısı üye ile temerrüdün nakdi ödemeyle sonuçlandırıldığı gündeki alacaklı üyenin, takas ve temerrüt işlemlerinin aynı gün netleştirilmesi nedeniyle farklılaşabileceği belirtildi.

Bu nedenle payların iki iş günü içerisinde piyasadan temin edilememesi halinde nakdi uzlaşı sürecine gidilebilecek.

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