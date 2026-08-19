Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan resmi bildirimle, iç kaynaklardan karşılanan sermaye artırımı sonrası geçerli olacak yeni referans fiyat yatırımcılara duyuruldu.

ORGE Bedelsiz Bölünme İşlemi Detayları



• Şirket: Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (ORGE)

• Sermaye Artırım Türü: İç Kaynaklardan Bedelsiz

• Bedelsiz Oranı: Yüzde 400

• Bölünme Tarihi: 19 Ağustos 2026, Çarşamba

• Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 22,62 TL

FİYAT DÜZELTMESİ VE PORTFÖY ETKİSİ

Borsa İstanbul tarafından açıklanan 22,62 TL'lik değer, fiyat adımına yuvarlanmamış baz teorik fiyatı yansıtıyor. Yeni işlem gününde tahta bu referans fiyat üzerinden açılacak.

Yüzde 400'lük bedelsiz oranı doğrultusunda, portföyünde ORGE hissesi bulunduran yatırımcıların sahip olduğu her 1 lot, karşılıksız olarak verilecek 4 lot ile birlikte toplamda 5 lota ulaşacak.

Hisse fiyatındaki oransal düşüş ile lot sayısındaki oransal artış birbirini dengelediği için, sadece bedelsiz bölünme işleminden dolayı yatırımcının toplam elindeki varlık değerinde herhangi bir eksilme veya artış yaşanmayacak.

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