Kiler Holding A.Ş. (KLRHO), 2026 yılı ilk yarı bilançosunu açıkladı. Şirket, satış gelirleri ve operasyonel kârlılıkta (FAVÖK) rekor büyümelere imza atsa da dönem sonunu zararla kapattı.

Özellikle net parasal pozisyon kalemindeki kayıplar ve yüksek finansal kalemler, operasyonel taraftaki güçlü performansın net kâra yansımasını engelledi.

SATIŞLAR YÜZDE 79, FAVÖK YÜZDE 106 ARTTI

Kiler Holding’in 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin finansal özet verilerinde operasyonel büyüme öne çıktı:

• Satış Gelirleri: Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 79 artarak 4,62 milyar TL’den 8,29 milyar TL’ye yükseldi.

• Brüt Kâr: Yıllık yüzde 122 artışla 2,30 milyar TL’ye çıktı. Brüt kâr marjı yüzde 22,4’ten yüzde 27,8’e yükselerek belirgin bir iyileşme gösterdi.

• FAVÖK: Yüzde 106’lık güçlü artışla 1,00 milyar TL seviyesinden 2,07 milyar TL’ye ulaştı. FAVÖK marjı da yüzde 25 seviyesine tırmandı.

NET KÂR TABLOSUNDA KIRMIZI MUMLARA GEÇİŞ

Operasyonel taraftaki bu güçlü grafik net kâr kalemiyle çelişti. Geçen yılın ilk yarısında 699,1 milyon TL net kâr açıklayan Kiler Holding, 2026’nın ilk 6 ayında 640,4 milyon TL net dönem zararı kaydetti.

Bu tablonun arkasındaki en önemli etkenlerden biri ise net parasal pozisyon kayıpları oldu. Geçen yıl aynı dönemde 175,4 milyon TL parasal pozisyon kazancı sağlayan holding, bu yılın ilk yarısında bu kalemde 288,9 milyon TL zarar yazdı.

BİLANÇO BÜYÜKLÜĞÜ 82,7 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

Şirketin toplam varlıkları ikinci çeyrekte sınırlı bir artışla 82,71 milyar TL seviyesine ulaştı. Özkaynaklar ise yüzde 2 artışla 37,90 milyar TL oldu.

Finansal yapı açısından en güçlü gösterge ise net borç kalemi oldu. Şirket, eksi 7,48 milyar TL’lik net borç pozisyonu ile bilançosunda yaklaşık 7,5 milyar TL'lik güçlü bir net nakit taşıdığını gösterdi.

HİSSELER ZİRVEDEN YÜZDE 29,4 GERİLEDİ

Finansal sonuçların yanı sıra KLRHO paylarındaki fiyat hareketliliği de dikkat çekti.

19 Haziran'da 95,25 TL ile dönemin en yüksek seviyesini gören hisseler, 18 Ağustos itibarıyla 67,20 TL seviyesine kadar gerileyerek yaklaşık yüzde 29,4 değer kaybetti.

Şirketin Güncel Piyasa Çarpanları:



• Piyasa Değeri: 109,2 Milyar TL

• F/K: 58,75

• PD/DD: 2,88

• FD/FAVÖK: 25,35

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