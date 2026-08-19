Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Nisan-Haziran dönemini kapsayan ikinci çeyrek iş gücü istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.

Bir önceki çeyrekte yüzde 8,2 olarak kaydedilen işsizlik oranında, yıllık bazda 0,6 puanlık bir azalma kaydedildi.

İŞSİZ SAYISI 2 MİLYON 799 BİN KİŞİYE GERİLEDİ

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 84 bin kişi azalarak 2 milyon 799 bin kişi olarak gerçekleşti.

Cinsiyet dağılımına bakıldığında ise işsizlik oranlarındaki makas dikkat çekti:

• Erkeklerde işsizlik oranı: Yüzde 6,7

• Kadınlarda işsizlik oranı: Yüzde 10,3

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK 1 PUAN GERİLEDİ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta da iyileşme sınırlı da olsa rakamlara yansıdı.

Mevsim etkisinden arındırılmış genç işsizlik oranı, ikinci çeyrekte bir önceki döneme göre 1,0 puan azalarak yüzde 13,9 seviyesine indi.

Genç nüfustaki cinsiyet kırılımı ise şu şekilde hesaplandı:

• Genç erkeklerde işsizlik oranı: Yüzde 11,0

• Genç kadınlarda işsizlik oranı: Yüzde 19,3