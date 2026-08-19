Dünya altın üretiminde Gana, ABD'yi geride bıraktı. Ülke, 2025 yılında altın üretimini yüzde 23,41 artırarak 185 tona çıkardı. Gana, 6. sıraya yükselirken, Çin 385 tonla zirveyi bırakmadı.
Dünya altın üretiminde dikkat çekici bir değişim yaşandı. Gana, 2025 yılında altın üretimini yüzde 23,41 artırarak 185 tona çıkardı ve 157 ton üretim yapan ABD'yi geride bıraktı. Böylece Gana, dünyanın en büyük altın üreticileri sıralamasında altıncılığa yükseldi.
GANA'NIN YÜKSELİŞİNDE KÜÇÜK ÜRETİCİLER ETKİLİ OLDU
Gana'nın üretimindeki artışta büyük maden şirketlerinden ziyade küçük ölçekli madenciler belirleyici oldu. Ülkenin toplam altın üretiminin yüzde 52,4'ü küçük ölçekli madencilik faaliyetlerinden geldi.
Küçük üreticilerin yükselişinde sektöre yönelik düzenlemeler, altın ticaretinin kayıt altına alınmasına yönelik çalışmalar ve 2025 yılında kurulan Gana Altın Kurulu etkili oldu.
Buna karşılık büyük ölçekli maden işletmelerinin üretimi yaklaşık yüzde 3 gerileyerek 2,92 milyon onstan 2,83 milyon onsa düştü.
Gana Maden Odası, ülkede altın üretiminin artmaya devam etmesini bekliyor. Kurum, 2026 yılı için 6,1 milyon ile 6,7 milyon ons arasında üretim öngörüyor.
DÜNYANIN EN BÜYÜK ALTIN ÜRETİCİLERİ
|Sıra
|Ülke
|Altın üretimi
|1
|Çin
|385 ton
|2
|Rusya
|345 ton
|3
|Avustralya
|293 ton
|4
|Kanada
|213 ton
|5
|Peru
|209 ton
|6
|Gana
|185 ton
|7
|ABD
|157 ton
|8
|Özbekistan
|125 ton
|9
|Meksika
|114 ton
|10
|Endonezya
|104 ton
Çin 385 tonla listenin zirvesinde yer alırken, Rusya 345 tonla ikinci, Avustralya ise 293 tonla üçüncü sırada bulunuyor. Gana'nın 185 tonluk üretimiyle ABD'yi geride bırakması ise küresel altın piyasasında dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.
Kaynak: Dünya