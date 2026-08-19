Dünya altın üretiminde dikkat çekici bir değişim yaşandı. Gana, 2025 yılında altın üretimini yüzde 23,41 artırarak 185 tona çıkardı ve 157 ton üretim yapan ABD'yi geride bıraktı. Böylece Gana, dünyanın en büyük altın üreticileri sıralamasında altıncılığa yükseldi.

GANA'NIN YÜKSELİŞİNDE KÜÇÜK ÜRETİCİLER ETKİLİ OLDU

Gana'nın üretimindeki artışta büyük maden şirketlerinden ziyade küçük ölçekli madenciler belirleyici oldu. Ülkenin toplam altın üretiminin yüzde 52,4'ü küçük ölçekli madencilik faaliyetlerinden geldi.

Küçük üreticilerin yükselişinde sektöre yönelik düzenlemeler, altın ticaretinin kayıt altına alınmasına yönelik çalışmalar ve 2025 yılında kurulan Gana Altın Kurulu etkili oldu.

Buna karşılık büyük ölçekli maden işletmelerinin üretimi yaklaşık yüzde 3 gerileyerek 2,92 milyon onstan 2,83 milyon onsa düştü.

Gana Maden Odası, ülkede altın üretiminin artmaya devam etmesini bekliyor. Kurum, 2026 yılı için 6,1 milyon ile 6,7 milyon ons arasında üretim öngörüyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ALTIN ÜRETİCİLERİ

Sıra Ülke Altın üretimi 1 Çin 385 ton 2 Rusya 345 ton 3 Avustralya 293 ton 4 Kanada 213 ton 5 Peru 209 ton 6 Gana 185 ton 7 ABD 157 ton 8 Özbekistan 125 ton 9 Meksika 114 ton 10 Endonezya 104 ton

Çin 385 tonla listenin zirvesinde yer alırken, Rusya 345 tonla ikinci, Avustralya ise 293 tonla üçüncü sırada bulunuyor. Gana'nın 185 tonluk üretimiyle ABD'yi geride bırakması ise küresel altın piyasasında dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.

Kaynak: Dünya