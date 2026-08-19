Altın alım-satımı yapmayı planlayanlar ve birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcılar, yeni günün ilk saatleriyle birlikte altın piyasasındaki son gelişmeleri yakından takip ediyor.

Küresel piyasalarda ABD Hazine tahvil getirilerindeki tırmanış ve petrol fiyatlarındaki yükseliş trendi, faiz getirisi olmayan değerli metaller üzerinde baskı kurmaya devam ediyor.

PİYASALARIN KİLİTLENDİĞİ NOKTA: FED TUTANAKLARI

Altın fiyatlarının orta vadeli yönü için gözler tamamen ABD Merkez Bankası’na (Fed) çevrilmiş durumda.

Piyasa aktörleri, Fed’in temmuz ayı toplantısına ilişkin bugün yayımlanması beklenen tutanakları odak noktasına aldı.

Tutanaklardan çıkacak olası faiz politikası sinyalleri, ons altının önümüzdeki günlerdeki kaderini belirlemede kritik bir rol oynayacak.

19 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Yeni güne gram altın 6.715 TL, ons altın ise 4.354 dolar seviyelerinden giriş yaptı.

Serbest piyasada işlemlerin başladığı ilk saatler itibarıyla güncel satış tablosu şu şekilde:

• Gram Altın Satış Fiyatı: 6.715,05 TL

• Çeyrek Altın Satış Fiyatı: 10.988,00 TL

• Yarım Altın Satış Fiyatı: 21.970,00 TL

• Tam Altın Satış Fiyatı: 43.953,35 TL

• Cumhuriyet Altını Satış Fiyatı: 43.778,00 TL

• Gremse Altın Satış Fiyatı: 110.220,43 TL

• Ons Altın Satış Fiyatı: 4.354,32 dolar

Analistler, küresel enerji maliyetleri ve ABD tahvil faizlerindeki hareketlilik dengelenene kadar altın fiyatlarında anlık ve dar bantlı dalgalanmaların devam edebileceğini belirtiyor.

Gün içerisinde açıklanacak olan Fed tutanaklarının ardından piyasalarda oynaklığın artabileceği vurgulanıyor.