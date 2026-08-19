Küresel piyasalarda tırmanışa geçen uzun vadeli tahvil getirileri, faiz getirisi sunmayan altın fiyatları üzerindeki baskısını artırıyor.

Dünkü işlemlerde 4.335 dolara kadar gerileyen ons altın, haftanın ortasına tepki alımlarıyla 4.355–4.360 dolar bandında başladı.

İç piyasada ise spot gram altın güne 6.710 TL seviyesinden giriş yaptı.

Orta Doğu’daki belirsizliklerin sürmesi ve petrol fiyatlarının 90 doların üzerine tırmanması piyasaları tetiklerken, asıl baskı ABD 30 yıllık tahvil getirilerinin 19 yılın zirvesine çıkmasıyla hissettirildi.

Küresel piyasalarda uzun vadeli tahvil faizlerinin yükselmesi, geleceğe yönelik daha yüksek enflasyon ve borçlanma maliyeti beklentisini gösteriyor. Paranın maliyetlenmesi hem riskli varlıklar hem de faiz getirisi olmayan altın üzerinde satış baskısı yaratıyor.

"TAHVİLLER GÜVENLİ LİMAN ÖZELLİĞİNİ ZAYIFLATTI"

Altındaki son gelişmeleri değerlendiren Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, normal şartlarda belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak görülen ABD tahvillerinin son dönemde bu özelliğini bir miktar kaybettiğini belirtti.

Yatırımcıların belirsizlik ortamında tahvil satışına yöneldiğini ifade eden Eryılmaz, "Tahvil faizlerinin yüksek kalması, faiz getirisi sunmayan altın üzerinde doğrudan bir baskı oluşturuyor" değerlendirmesinde bulundu.

4 BİN DOLAR SEVİYESİ GÜNDEME GELİR Mİ?

Ons altının güçlü tahvil getirileri nedeniyle 4.436 - 4.450 dolar aralığındaki kritik direnç bölgesini yukarı yönlü kıramadığına dikkat çeken Eryılmaz, şu uyarılarda bulundu:

"Tahvil faizlerinin bu yüksek seviyelerde kalması veya tırmanışını sürdürmesi durumunda, ons altın fiyatında 4.000 dolar seviyesine kadar varabilecek bir geri çekilme riski masada kalmaya devam edecektir."

"GERİ ÇEKİLMELER YENİ ALIM FIRSATLARI DOĞURABİLİR"

Olası bir düşüş senaryosunda ilk etapta 4.200 dolar desteğinin önemine işaret eden Doç. Dr. Eryılmaz, uzun vadeli yatırımcılar için iyimser bir tablo da çizdi:

Ons altının 4.000 dolar, gram altının ise 6.100 TL üzerinde tutunduğu sürece, yaşanacak her geri çekilmenin risk toleransına bağlı olarak kademeli bir "alım fırsatı" olarak değerlendirilebileceğini vurguladı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.