Küresel piyasalarda ABD'den gelen ekonomik göstergeler ve Merkez Bankalarının faiz politikaları, değerli metaller üzerinde yön belirleyici olmaya devam ediyor. Yeni haftanın ilk gününde birikimlerini değerlendirmek, düğün takısı almak ya da güvenli limana sığınmak isteyen vatandaşlar "Bugün gram altın ne kadar?" ve "Çeyrek altın fiyatı canlı ne kadar oldu?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte serbest piyasa ve Kapalıçarşı verilerine göre 5 Ekim 2026 anlık altın alış satış fiyatları...

ALTIN HAFTAYA TEMKİNLİ BAŞLADI

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı güne hafif ekside başlayarak 4.137,49 dolar seviyesine çekildi. Ons tarafındaki bu sınırlı geri çekilme iç piyasadaki gram altın fiyatlarına da yansıdı.

Haftanın açılışında serbest piyasada 24 ayar gram altın şu rakamlardan el değiştiriyor:

• Gram altın alış fiyatı: 6.534,83 TL

• Gram altın satış fiyatı: 6.535,74 TL

TAHVİL GETİRİLERİ ALTINI BASKILIYOR

ABD Hazine tahvili getirilerinin yüksek seviyelerde kalması, değerli metaller üzerinde baskı yaratmayı sürdürüyor.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, Reuters'a yaptığı değerlendirmede, ABD işgücü piyasasında görülen zayıflamanın ekim ayında Fed'den faiz artırımı beklentilerini azaltarak altın fiyatlarına sınırlı destek verdiğini ifade etti.

Waterer'a göre Fed ekim toplantısında faiz artırımına ara verse dahi piyasalar, bankanın genel sıkılaştırma sürecinin henüz sona ermediği görüşünü koruyor.

5 EKİM 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

Haftanın ilk işlem gününün sabah saatlerinde altın fiyatları şu seviyede seyrediyor;

Altın/Ons: Alış 4.137,49 TL, satış 4.138,22 TL

Gram altın: Alış 6.534,83 TL, satış 6.535,74 TL

Cumhuriyet altını: Alış 41.822,89 TL, satış 42.613,05 TL

Tam altın: Alış 43.206,00 TL, satış 43.719,00 TL

Ziynet altını: Alış 41.841,09 TL, satış 42.632,10 TL

Çeyrek altın: Alış 10.455,72 TL, satış 10.685,94 TL

Yarım altın: Alış 20.855,17 TL, satış 21.381,43 TL

Ata altın: Alış 43.400,74 TL, satış 44.495,32 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.632,34 TL, satış 4.861,15 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.046,80 TL, satış 6.286,90 TL

Gremse altın: Alış 107.217,00 TL, satış 108.877,00 TL