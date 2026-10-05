Bank of America tarafından 5 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirimlerde; Adese Gayrimenkul (ADESE), Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT) ve A1 Yenilenebilir Enerji (A1YEN) paylarına ilişkin kritik detaylar paylaşıldı.

BofA’nın iştirakleri üzerinden yürüttüğü işlemler sonucunda söz konusu şirketlerdeki pay ve oy hakkı oranlarında yaşanan değişimler şu şekilde sıralandı:

• ADESE: Bank of America Corporation, doğrudan veya dolaylı iştirakleri aracılığıyla yaptığı alımlar sonucunda şirket sermayesindeki pay oranının ve oy haklarının yüzde 3 sınırını aştığını bildirdi.

• TRALT: BofA, şirket paylarında gerçekleştirdiği hisse alımlarıyla birlikte MHR GYO sermayesindeki doğrudan/dolaylı payını ve oy haklarını yüzde 3 eşiğinin üzerine çıkardı.

• A1YEN: Finans sektörünün dikkat çeken hisselerinden A1 Capital Yatırım Holding'de de benzer bir alım gerçekleştiren küresel banka, şirket sermayesindeki pay oranını yüzde 3 sınırının üzerine taşıdı.

YABANCI İLGİSİ DİKKATİ ÇEKİYOR

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı gereği, halka açık şirketlerde sermaye veya oy haklarının yüzde 3, yüzde 5, yüzde 10 ve üzeri oranlara ulaşması durumunda KAP bildirimi zorunluluğu bulunuyor.

Bank of America'nın Borsa İstanbul'da farklı sektörlerden 3 şirkette aynı gün içinde bu eşiği aşması, piyasada yabancı kurum ilgisinin arttığına yönelik önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

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