Altın fiyatları haftanın son gününde yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda ons altındaki hareketlilik, yurt içinde ise dolar/TL kuru gram altının fiyatlamasında belirleyici olmaya devam ediyor.

"Gram altın bugün ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL?", "Cumhuriyet altını ne kadar?" ve "Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü?" soruları 4 Ekim Pazar sabahı en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

4 EKİM ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

Gram altın: Alış 6.541,91 TL, satış 6.542,72 TL

Çeyrek altın: Alış 10.467,06 TL, satış 10.697,34 TL

Yarım altın: Alış 20.868,69 TL, satış 21.394,68 TL

Tam altın: Alış 43.206,00 TL, satış 43.719,00 TL

Cumhuriyet altını: Alış 41.868,22 TL, satış 42.658,50 TL

Ziynet altını: Alış 41.868,22 TL, satış 42.658,50 TL

Ata altın: Alış 43.400,74 TL, satış 44.495,32 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.632,34 TL, satış 4.861,15 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.046,80 TL, satış 6.286,90 TL

Gremse altın: Alış 107.217,00 TL, satış 108.877,00 TL

Ons altın: Alış 4.139,51 dolar, satış 4.142,87 dolar

1 GRAM, 5 GRAM, 10 GRAM VE 100 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altının 6.542,72 TL'lik satış fiyatı üzerinden hesaplandığında yaklaşık olarak 5 gram altın 32.713,60 TL, 10 gram altın 65.427,20 TL, 20 gram altın 130.854,40 TL, 50 gram altın 327.136 TL ve 100 gram altın 654.272 TL ediyor.

Bu hesaplamalar güncel gram altın fiyatının basit katları üzerinden yapılmış olup fiziki altında kuyumcu makası ve işçilik nedeniyle gerçek alım fiyatları farklılık gösterebilir.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarında haftanın son işlem günlerinden taşınan geri çekilme hafta sonu fiyatlarına da yansıdı. 4 Ekim verilerinde ons altın 4 bin 140 dolar civarında bulunurken gram altında da 6 bin 540 TL bandı izleniyor. Güncel fiyatlarda gram altının önceki güne kıyasla daha düşük seviyede olduğu görülüyor.

Yeni haftada küresel piyasalarda ons altının yönü ve dolar/TL'deki hareketler, yurt içindeki gram altın fiyatlarının seyri açısından takip edilecek.