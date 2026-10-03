Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar, 3 Ekim 2026 Cumartesi gününün güncel altın fiyatlarını takip ediyor. Gram altın 6.542,72 TL, çeyrek altın ise 10.697,34 TL fiyatıyla işlem görüyor.

İç ve dış piyasalarda altın ve döviz kurundaki hareketlilik yakından takip edilirken, vatandaşlar günün ilk saatlerinde “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın ne kadar?” sorusuna yanıt arıyor. İşte 3 Ekim 2026 Cumartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları.

Altın Son durum Gram altın 6.542,72 TL Çeyrek altın 10.697,34TL Yarım altın 21.394,68 TL Tam altın 43.852,00 TL Cumhuriyet altını 44.619,00 TL Gremse altın 106.733,00 Ons altın 4.142,14 dolar

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