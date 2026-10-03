İç ve dış piyasaları etkileyen döviz kurlarındaki değişimler yakından takip ediliyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar dolar, euro ve sterlinin güncel fiyatlarını araştırıyor.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Döviz Alış Satış Dolar 49,07 TL 49,18 TL Euro 55,24 TL 55,40 TL Sterlin 64,37 TL 65,36 TL

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