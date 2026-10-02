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Piyasaların odağında merkez bankalarının faiz politikaları ve açıklanacak makroekonomik veriler yer alırken, ana döviz birimlerinde alış-satış dengesi korunuyor.

2 Ekim 2026 Cuma sabahı serbest piyasada döviz kurları güne dar bantta, sınırlı değişimlerle başladı.

Küresel piyasalarda EUR/USD paritesi 1,1250 seviyesinde dengeli bir seyir izlerken, yurt içi piyasalarda yatırımcılar haftalık rezerv göstergelerini ve para-banka istatistiklerini yakından izliyor.

Analistler, kurlardaki dar bantta hareketin günün geri kalanında da devam etmesini bekliyor.

Euro ve dolarda son durum 2 Ekim 2026 güncel fiyatlar, Görsel 1

2 EKİM CUMA GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Günün ilk saatleri itibarıyla serbest piyasada işlem gören ana döviz kurlarının güncel seviyeleri şöyle:

• ABD Doları (USD): Alış 49,11 TL | Satış 49,13 TL (Günlük Değişim: +%0,01)

• Euro (EUR): Alış 55,22 TL | Satış 55,28 TL (Günlük Değişim: -%0,04)

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