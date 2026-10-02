Piyasaların odağında merkez bankalarının faiz politikaları ve açıklanacak makroekonomik veriler yer alırken, ana döviz birimlerinde alış-satış dengesi korunuyor.
2 Ekim 2026 Cuma sabahı serbest piyasada döviz kurları güne dar bantta, sınırlı değişimlerle başladı.
Küresel piyasalarda EUR/USD paritesi 1,1250 seviyesinde dengeli bir seyir izlerken, yurt içi piyasalarda yatırımcılar haftalık rezerv göstergelerini ve para-banka istatistiklerini yakından izliyor.
Analistler, kurlardaki dar bantta hareketin günün geri kalanında da devam etmesini bekliyor.
2 EKİM CUMA GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
Günün ilk saatleri itibarıyla serbest piyasada işlem gören ana döviz kurlarının güncel seviyeleri şöyle:
• ABD Doları (USD): Alış 49,11 TL | Satış 49,13 TL (Günlük Değişim: +%0,01)
• Euro (EUR): Alış 55,22 TL | Satış 55,28 TL (Günlük Değişim: -%0,04)