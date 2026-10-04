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Dolar ve Euro bugün ne kadar? 4 Ekim 2026 güncel dolar alış satış fiyatları ile Euro alış satış kuru ve döviz piyasasındaki son durum.

Döviz kurlarındaki son durum haftanın son gününde yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer alıyor. "Dolar bugün ne kadar?", "Euro kaç TL?" ve "1 dolar kaç TL?" sorularına yanıt aranırken, serbest piyasada dolar ve Euro'nun güncel alış satış fiyatları belli oldu.

GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATLARI

4 Ekim 2026 Pazar sabahı verilerine göre dolar/TL 49,07 TL alış ve 49,17 TL satış seviyelerinde bulunuyor. Euro/TL ise 55,23 TL alış ve 55,40 TL satış seviyelerinden işlem görüyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 49,07 49,18 % 0.08 23:59
Euro 55,24 55,40 % -0.02 23:59
İngiliz Sterlini 64,37 65,36 % -0.02 23:55
Avustralya Doları 33,03 33,04 % -0.03 23:21
İsviçre Frangı 57,80 57,83 % 0.01 23:21
Rus Rublesi 0,61 0,61 % 0.2 03:00
Çin Yuanı 7,00 7,00 % -0.03 23:21
İsveç Kronu 4,89 4,89 % 0.03 23:21
Tüm Döviz Fiyatları

Euro dolar paritesi pazar günü 1,1252 puanda seyrederken, dolar endeksi ise 101,92 bandında bulunuyor.

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