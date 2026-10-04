Döviz kurlarındaki son durum haftanın son gününde yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer alıyor. "Dolar bugün ne kadar?", "Euro kaç TL?" ve "1 dolar kaç TL?" sorularına yanıt aranırken, serbest piyasada dolar ve Euro'nun güncel alış satış fiyatları belli oldu.

GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATLARI

4 Ekim 2026 Pazar sabahı verilerine göre dolar/TL 49,07 TL alış ve 49,17 TL satış seviyelerinde bulunuyor. Euro/TL ise 55,23 TL alış ve 55,40 TL satış seviyelerinden işlem görüyor.

Euro dolar paritesi pazar günü 1,1252 puanda seyrederken, dolar endeksi ise 101,92 bandında bulunuyor.