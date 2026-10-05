Gün içi işlemlerde en düşük 6 milyon 478 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 662 bin lira seviyelerini test eden standart altının kilogram fiyatı, kapanışı günlük yüzde 1,1’lik kayıpla 6 milyon 570 bin 1 lira seviyesinden yaptı.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü (Cuma) 6 milyon 644 bin 1 liradan tamamlayan standart altın, böylece yeni haftaya satıcılı bir seyirle başlamış oldu.

İŞLEM HACMİ 5,3 MİLYAR LİRAYI AŞTI

KMKTP’de gün boyunca hareketli dakikalar yaşanırken, altın piyasasındaki toplam işlem miktarı 810,07 kilogram olarak gerçekleşti. Bu işlemlere karşılık gelen toplam işlem hacmi ise 5 milyar 312 milyon 515 bin 764 TL düzeyinde kaydedildi.

Piyasada işlem gören tüm kıymetli metallerin genel işlem hacmi ise 5 milyar 380 milyon 233 bin 991 TL’ye ulaştı.

GÜNÜN EN AKTİF KURUMLARI

Altın borsasında günün en yüksek işlem hacmine ulaşan ve piyasayı sürükleyen önde gelen kurumlar sırasıyla şu şekilde oluştu:

• Garanti BBVA

• Uğuras Kıymetli Madenler

• Kuveyt Türk Katılım Bankası

• Nilo Metal ve Kıymetli Madenler

• Vakıf Katılım Bankası

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.