Haziran 2023’te 13,43 TL seviyesinden halka arz edildikten sonra sergilediği güçlü performansla zirve seviyelerini gören Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV), son haftalarda Borsa İstanbul tarihinin en sert satış dalgalarından birine sahne oluyor.

Sert düşüş trendinde 14 işlem günü boyunca aralıksız taban olan KTLEV payları, 1 Ekim 2026 seans açılışında tepki alımlarıyla karşılaşmıştı.

1 Ekim işlem gününde en düşük 8,65 TL seviyesini gördükten sonra gelen güçlü alımlarla 10,54 TL seviyesine kadar ivmelenen hisse, bu seviyelerde kalıcılık sağlayamadı.

İlerleyen seanslarda yükseliş ivmesini kaybeden KTLEV, bugün saat 15:12 itibarıyla günlük yüzde 8,58’lik düşüşle 8,20 TL seviyesinden işlem görerek kayıplarını genişletti.

Gün içi işlemlerde en düşük 8,08 TL (taban), en yüksek ise 10,57 TL seviyeleri test edildi.

AYLIK KAYIP YÜZDE 80'İ AŞTI

Saat 15:12 itibarıyla KTLEV paylarındaki kaybın boyutu şu şekilde:

• Haftalık Değişim: -Yüzde 37,08

• Aylık Değişim: -Yüzde 80,60

• Yıllık En Yüksek Seviye: 69,00 TL

• Yıllık En Düşük Seviye: 6,057 TL

• Günlük İşlem Hacmi: ~1,91 Milyar TL (227 Milyon Lot)

Zirve seviyesi olan 69,00 TL'den yaşanan bu geri çekilmeyle birlikte hisse fiyatı, 13,43 TL olan halka arz fiyatının da oldukça altına inmiş durumda.

BOFA TAHTADA

5 Ekim 2026 tarihli aracı kurum verilerine göre saat 15:12 itibarıyla ilk 5 alıcı kurum toplam 17,46 milyon lot alım yaparken, ilk 5 satıcı kurum 17,15 milyon lot satış gerçekleştirdi. Net kurum içi alım 309 bin lot seviyesinde gerçekleşti.

• En Çok Alım Yapan Kurumlar:



o Bank of America (BofA): 7,21 milyon lot (yüzde 34,05 pay - 8,365 TL maliyet)

o Ünlü Yatırım: 4,17 milyon lot (yüzde 19,73 pay - 8,53 TL maliyet)

o Garanti Yatırım: 3,02 milyon lot (yüzde 14,28 pay - 8,56 TL maliyet)

• En Çok Satış Yapan Kurumlar:



o Gedik Yatırım: -4,54 milyon lot (yüzde 21,48 pay - 8,563 TL maliyet)

o Ak Yatırım: -4,18 milyon lot (yüzde 19,78 pay - 8,302 TL maliyet)

o İş Yatırım: -3,62 milyon lot (yüzde 17,12 pay - 8,314 TL maliyet)

BofA ve Ünlü Yatırım tarafındaki yoğun alımlara karşın Gedik, Ak ve İş Yatırım kanadından gelen satışlar, hissedeki baskının sürmesine neden oldu.

Yoğun işlem hacmine karşın yükseliş trendine girilememesi, yatırımcıların hissedeki dengelenme sürecini yakından takip etmesine yol açıyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.