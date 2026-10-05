Eylül ayı verilerinde 364 binin üzerinde yatırımcının en düşük portföy dilimlerine gerilediği görülürken, 10 milyon TL ve üzeri hesaplarda ise yaklaşık 1,94 trilyon TL'lik devasa bir varlık kaybı ile para çıkışı yaşandığı tespit edildi.

"İLK DEFA BÖYLE ŞOK EDİCİ BİR MANZARA İLE KARŞILAŞTIM"

Piyasa verilerini uzun süredir takip ettiğini belirten Finans Uzmanı İris Cibre, eylül tablosunu "varlık kaçışı ve çöküşü arası bir görünüm" ifadesiyle tanımladı. MKK verilerine göre düşük bakiyeli portföy gruplarında gözlenen değişim şu şekilde gerçekleşti:

• 0-1 TL Arası: Yatırımcı sayısı 50 bin 234 kişi arttı.

• 2-100 TL Arası: Yatırımcı sayısı 65 bin 553 kişi arttı.

• 101-1.000 TL Arası: Yatırımcı sayısı 248 bin 915 kişi arttı.

Böylece 1.000 TL'nin altındaki hesap kategorilerine kayan toplam yatırımcı sayısı 364 bin 702 kişi olarak kayıtlara geçti.

Pay senedi verilerini takip etmeye başladığımdan beri ilk defa böyle şok edici bir manzara ile karşılaştım. Eylülde, bir önceki aya göre Hesabı sıfırlananlar toplam 364.7 bin kişiye ulaştı (bu veride, para çekip hesabını sıfırlayanlar yok, zarar edenler ve para çekip hesapta 0.1 TL - 1000 TL bırakanlar var) Yatırımcı sayısındaki düşüş her portföy diliminde güçlü. Ama, 10 Milyon TL üzerindeki para çıkışı/zarar tutarı 1.94 TRL TL ve sadece 7640 yatırımcıya ait. 10 Milyon TL altındaki toplam çıkış yapan/zarar eden yatırımcı sayısı 97.4 bin ve toplam zarar/para çıkışı 230 MLR TL Varlık kaçışı ve çöküşü arası bir görünüm... — İris Cibre Lostar 🐦 (@iriscibrelos) October 3, 2026

364 BİN YATIRIMCI İÇİN KRİTİK AYRIM: PARANIN TAMAMI SIFIRLANDI MI?

Açıklanan bu rakamın, 364 binden fazla kişinin parasını tamamen kaybettiği şeklinde yorumlanmaması gerektiğini vurgulayan Cibre, önemli bir ayrıntıya dikkat çekti: Hesaplarını kapatıp piyasadan tamamen ayrılanlar bu verinin dışında kalıyor.

Bu rakam; zararlar ya da büyük oranlı nakit çekimleri sonrası hesabında 0,1 TL ile 1.000 TL arasında sembolik bakiye kalan yatırımcıları gösteriyor.

10 MİLYON TL ÜZERİNDEKİ HESAPLARDA TRİLYONLUK DEĞİŞİM

Raporun en sarsıcı boyutu ise yüksek tutarlı portföylere sahip büyük yatırımcı grubunda yaşandı:

• 7.640 Büyük Hesap Çıkışı: 10 milyon TL ve üzerinde varlığı bulunan yatırımcı sayısı yalnızca bir ayda 7 bin 640 kişi azaldı.

• 1,94 Trilyon TL'lik Hareket: Bu gruptaki toplam portföy değişimi (değer kaybı ve piyasadan çekilen nakit toplamı) 1 trilyon 942,8 milyar TL seviyesine ulaştı.

• Küçük ve Orta Portföylerdeki Durum: 10 milyon TL altındaki portföy gruplarında ise yatırımcı sayısı yaklaşık 97,4 bin kişi azalırken, bu gruptaki toplam zarar ve nakit çıkışı 230 milyar TL civarında kaldı.

Sadece 7 bin 640 büyük yatırımcının yer aldığı 10 milyon TL üzeri gruptaki 1,94 trilyon TL'lik sert erimenin, geriye kalan tüm grupların toplamını katlaması piyasadaki büyük sermaye hareketliliğini gözler önüne serdi.

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