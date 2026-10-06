Altın, haftanın ikinci işlem gününde doların güçlü seyri ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükselişin baskısıyla geriledi. Spot altın yüzde 0,3 civarında değer kaybederek 4.128 dolar seviyesine çekildi.

ABD'de açıklanan son istihdam verilerinin iş gücü piyasasında yavaşlamaya işaret etmesi ise altındaki kayıpları sınırlayan unsurlardan biri oldu. Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler yakından izleniyor.

Serbest piyasada gram altın da sabah saatlerinde hafif düşüşle 6.529 TL civarında işlem görüyor.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

6 Ekim 2026 Salı sabahı serbest piyasada gram altının alış fiyatı 6.528,62 TL, satış fiyatı ise 6.529,57 TL seviyesinde bulunuyor.

6 Ekim güncel altın alış satış fiyatları

Gram altın: Alış 6.528,62 TL, satış 6.529,57 TL

Ons altın: Alış 4.128,94 dolar, satış 4.129,64 dolar

Çeyrek altın: Alış 10.445,79 TL, satış 10.675,84 TL

Yarım altın: Alış 20.832,50 TL, satış 21.357,27 TL

Tam altın: Alış 43.206,00 TL, satış 43.719,00 TL

Cumhuriyet altını: Alış 41.783,17 TL, satış 42.572,78 TL

Ziynet altını: Alış 41.795,61 TL, satış 42.583,92 TL

Ata altın: Alış 43.316,57 TL, satış 44.409,06 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.632,34 TL, satış 4.861,15 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.046,80 TL, satış 6.286,90 TL

Gremse altın: Alış 107.217,00 TL, satış 108.877,00 TL

ONS ALTINDA DOLAR BASKISI

Küresel piyasalarda ons altın 4.130 doların altında seyrediyor. Güçlü dolar, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale getirirken ABD tahvil getirilerindeki yükseliş de değerli metal üzerinde baskı oluşturuyor.

Öte yandan ABD'de eylül ayı istihdam artışının beklentilerin üzerinde yavaşlaması ve önceki iki aya ilişkin tarım dışı istihdam verilerinin aşağı yönlü revize edilmesi Fed'e yönelik beklentileri etkiledi.

Değerli metallerin genelinde de satış ağırlıklı seyir görülüyor. Spot gümüş 60,67 dolar, platin 1.710,08 dolar ve paladyum 1.170,15 dolar seviyelerinde işlem görüyor.