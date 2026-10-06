Ekonomi gündemini yakından takip eden yatırımcılar ve vatandaşlar, güne başlarken "Dolar bugün ne kadar?" ve "Euro kaç TL oldu?" sorularının yanıtını arıyor. Küresel piyasalarda dolar endeksinin seyri ve merkez bankalarının faiz politikaları döviz kurları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

İşte serbest piyasada ve bankalar arası piyasada 6 Ekim 2026 itibarıyla anlık dolar ve euro alış-satış fiyatları.

DOLAR VE EURO FİYATLARINDA SON DURUM

Dolar ve Euro'nun 6 Ekim 2026 TSİ 07.23 itibarıyla alış satış fiyatları şöyle;

Dolar alış: 49,1679 TL

Dolar satış: 49,1833 TL

Euro alış: 55,1803 TL

Euro satış: 55,2400 TL

Geçtiğimiz gün 18 ayın rekorunu kıran dolar endeksi bugün 102,157 bandında seyrediyor.

Uluslararası piyasalarda euro ile dolar arasındaki güç dengesini gösteren EUR/USD paritesi ise 1,1218 seviyesinde dengelenmiş durumda.