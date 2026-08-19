Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin fiyat hareketleri, yatırımcılar ve teknik analiz takipçileri tarafından mercek altında.

Fiyatı tüm önemli üssel hareketli ortalamalarının üzerinde seyreden, momentum indikatörleri pozitif bölgede yer alan ve henüz "aşırı alım" bölgesine girmeyerek prim potansiyelini koruyan hisseler öne çıkıyor.

TEKNİK GÖSTERGELERE GÖRE "AL" SİNYALİ VEREN HİSSELER

Yapılan teknik değerlendirmeler sonucunda 19 Ağustos 2026 itibarıyla kriterleri karşılayarak "AL" sinyali veren BIST 100 hisseleri şunlardır:

• Enerjisa Enerji (ENJSA)

• Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU)

• Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi (KRDMD)

• Gülermak Ağır Sanayi (GLRMK)

"AL" SİNYALİ İÇİN HANGİ KRİTERLER DİKKATE ALINDI?

Raporlanan hisse listesi oluşturulurken, teknik analizde en yaygın kullanılan 5 temel göstergenin aynı anda olumlu sinyal üretmesi şartı arandı:

• Hareketli Ortalamalar (EMA): Hisse fiyatının 9, 21, 50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamaların üzerinde bulunması (Yükseliş trendinin gücünü gösterir).

• MACD: İndikatör değerinin 0 seviyesinin üzerinde bulunması (Kısa vadeli alım talebinin uzun vadeden güçlü olduğuna işaret eder).

• RSI (Göreceli Güç Endeksi): Değerin 70 seviyesinin altında kalması (Hissenin henüz aşırı alım bölgesine girmediğini ve düzeltme riskinin düşük olduğunu gösterir).

• Stokastik (STO): Değerin 80 seviyesinin altında bulunması (Momentumun pozitif ancak aşırı alım doygunluğuna ulaşmadığını teyit eder).

• Stokastik RSI: İndikatörün 80 eşiğinin altında seyretmesi.

GÖSTERGELERİN DİLİ: İNDİKATÖRLER NE ANLAMA GELİYOR?

Üssel Hareketli Ortalama (EMA)



Yakın dönemdeki fiyat hareketlerine daha fazla ağırlık veren EMA, gecikmeyi en aza indirerek trendin yönünü netleştirir. Fiyatın 200 günlük gibi uzun vadeli EMA'ların üzerinde bulunması, hissedeki ana yükseliş trendinin bozulmadığını kanıtlar.

MACD (Sıfır Çizgisi Üzerinde)



12 ve 26 günlük üssel ortalamaların farkıyla hesaplanan MACD'nin sıfır denge noktasının üzerinde olması, piyasada "boğa" hakimiyetinin devam ettiğini açıklar.

RSI ve Stokastik (Aşırı Alım Önlemi)



RSI'da 70, Stokastik ve Stoch RSI'da ise 80 seviyelerinin üzeri "aşırı alım" olarak tanımlanır. Bu seviyelerin altında seyreden hisseler, yükseliş potansiyelini korurken kar satışlarına karşı daha korunaklı bir alanda bulunur.

Teknik analiz göstergeleri geçmiş fiyat hareketlerine dayalı olasılıkları sunar. Yatırım kararları alınırken teknik göstergelerin yanı sıra temel analiz, şirket bilançoları ve genel piyasa koşullarının da değerlendirilmesi önem taşımaktadır.

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