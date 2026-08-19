Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL), yılın ikinci çeyreğinde net kârını yüzde 400'den fazla artırdı. Hedef fiyat 58 TL'ye yükseldi.
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL), 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını 6 Ağustos'ta açıkladı. Şirketin net dönem kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 415 artarak 8,93 milyar TL oldu.
Bilanço sonrasında aracı kurumların EREGL için hedef fiyatları da belli oldu. Toplam 14 aracı kurum tarafından açıklanan hedef fiyatlar 39,80 TL ile 59,21 TL arasında değişti. Kurumların hedef fiyatlarının ortalaması ise 49,06 TL olarak hesaplandı.
EREGL İÇİN HEDEF FİYATLAR
|Kurum
|Tavsiye
|Tarih
|Hedef fiyat
|Ziraat Yatırım
|Al
|11 Ağustos
|47,50 TL
|Şeker Yatırım
|Al
|10 Ağustos
|42,24 TL
|Ak Yatırım
|Endekse paralel getiri
|10 Ağustos
|46,00 TL
|KuveytTürk Yatırım
|Tut
|7 Ağustos
|42,90 TL
|Alnus Yatırım
|Al
|7 Ağustos
|53,93 TL
|Global Menkul
|Al
|7 Ağustos
|55,70 TL
|Gedik Yatırım
|Endeks üstü getiri
|7 Ağustos
|59,21 TL
|Deniz Yatırım
|Tut
|7 Ağustos
|50,00 TL
|Garanti BBVA Yatırım
|Endekse paralel getiri
|7 Ağustos
|39,80 TL
|Vakıf Yatırım
|Tut
|7 Ağustos
|50,40 TL
|Phillip Capital
|Endekse paralel getiri
|7 Ağustos
|58,30 TL
|İş Yatırım
|Tut
|7 Ağustos
|45,00 TL
|Halk Yatırım
|Al
|7 Ağustos
|54,94 TL
|HSBC
|Al
|4 Ağustos
|41,00 TL
EN YÜKSEK HEDEF GEDİK YATIRIM'DAN
Kurumlar arasında EREGL için en yüksek hedef fiyat 59,21 TL ile Gedik Yatırım tarafından verildi. Gedik Yatırım'ın tavsiyesi "endeks üstü getiri" oldu.
İkinci en yüksek hedef fiyat 58,30 TL ile Phillip Capital, ardından 55,70 TL ile Global Menkul tarafından açıklandı.
En düşük hedef fiyat ise 39,80 TL ile Garanti BBVA Yatırım tarafından verildi.
14 kurumun hedef fiyatlarının ortalaması 49,06 TL olurken, kurumların büyük bölümünün EREGL için "Al", "Tut" veya endekse paralel/üstü getiri yönünde tavsiyelerde bulunduğu görüldü.
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