Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL), 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını 6 Ağustos'ta açıkladı. Şirketin net dönem kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 415 artarak 8,93 milyar TL oldu.

Bilanço sonrasında aracı kurumların EREGL için hedef fiyatları da belli oldu. Toplam 14 aracı kurum tarafından açıklanan hedef fiyatlar 39,80 TL ile 59,21 TL arasında değişti. Kurumların hedef fiyatlarının ortalaması ise 49,06 TL olarak hesaplandı.

EREGL İÇİN HEDEF FİYATLAR

Kurum Tavsiye Tarih Hedef fiyat Ziraat Yatırım Al 11 Ağustos 47,50 TL Şeker Yatırım Al 10 Ağustos 42,24 TL Ak Yatırım Endekse paralel getiri 10 Ağustos 46,00 TL KuveytTürk Yatırım Tut 7 Ağustos 42,90 TL Alnus Yatırım Al 7 Ağustos 53,93 TL Global Menkul Al 7 Ağustos 55,70 TL Gedik Yatırım Endeks üstü getiri 7 Ağustos 59,21 TL Deniz Yatırım Tut 7 Ağustos 50,00 TL Garanti BBVA Yatırım Endekse paralel getiri 7 Ağustos 39,80 TL Vakıf Yatırım Tut 7 Ağustos 50,40 TL Phillip Capital Endekse paralel getiri 7 Ağustos 58,30 TL İş Yatırım Tut 7 Ağustos 45,00 TL Halk Yatırım Al 7 Ağustos 54,94 TL HSBC Al 4 Ağustos 41,00 TL

EN YÜKSEK HEDEF GEDİK YATIRIM'DAN

Kurumlar arasında EREGL için en yüksek hedef fiyat 59,21 TL ile Gedik Yatırım tarafından verildi. Gedik Yatırım'ın tavsiyesi "endeks üstü getiri" oldu.

İkinci en yüksek hedef fiyat 58,30 TL ile Phillip Capital, ardından 55,70 TL ile Global Menkul tarafından açıklandı.

En düşük hedef fiyat ise 39,80 TL ile Garanti BBVA Yatırım tarafından verildi.

14 kurumun hedef fiyatlarının ortalaması 49,06 TL olurken, kurumların büyük bölümünün EREGL için "Al", "Tut" veya endekse paralel/üstü getiri yönünde tavsiyelerde bulunduğu görüldü.

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