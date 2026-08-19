Borsa İstanbul’da haftanın üçüncü işlem gününde yükseliş öne çıktı. BIST 100 endeksi TSI 12.00 itibarıyla yüzde 0,86 yükselişle 14.252 puandan işlem gördü.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

TSI 12.00 itibarıyla en çok yükselen hisse METEN oldu. METEN hisseleri yüzde 10,00 artışla 27,50 TL'ye yükseldi.

Hisse Son fiyat Değişim METEN 27,50 TL %10,00 TATEN 9,79 TL %10,00 CITAS 89,15 TL %9,99 NETAS 82,60 TL %9,99 DOKTA 25,12 TL %9,98

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Günün ilk yarısında en fazla değer kaybeden hisse ise TKNSA oldu. TKNSA hisseleri yüzde 10,00 düşüşle 19,53 TL'ye geriledi.

Hisse Son fiyat Değişim TKNSA 19,53 TL %-10,00 MEGMT 59,15 TL %-9,97 ZGYO 30,24 TL %-9,95 DESA 9,55 TL %-8,52 KGYO 12,29 TL %-8,08

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