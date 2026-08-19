Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin temmuz ayına ilişkin nihai enflasyon verilerini açıkladı.

Verilere göre Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, geçen yılın temmuz ayında yüzde 2 seviyesindeyken bu yıl aynı dönemde yüzde 2,9'a yükseldi. Açıklanan rakamlar, daha önce yayımlanan öncü verilerle aynı seviyede gerçekleşti.

ENERJİ FİYATLARI EN BÜYÜK ETKEN OLDU

Temmuz ayında en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 10,3 ile enerji ürünlerinde görüldü. Enerji fiyatlarındaki sert yükseliş, Euro Bölgesi'nde enflasyonun yeniden hızlanmasında önemli rol oynadı.

Hizmet fiyatları yıllık bazda yüzde 3,3, gıda, alkol ve tütün ürünleri yüzde 1,2, enerji dışı sanayi ürünleri ise yüzde 0,9 arttı.

Enerji ve gıda gibi değişken kalemlerin hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise temmuz ayında yıllık bazda yüzde 2,5 oldu. Çekirdek fiyatlarda aylık bazda değişim yaşanmadı.

AB'DE ENFLASYON YÜZDE 3'E YÜKSELDİ

Avrupa Birliği genelinde yıllık enflasyon da hazirandaki yüzde 2,9 seviyesinden temmuz ayında yüzde 3'e yükseldi. AB'de tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,2 arttı.

Euro Bölgesi'nin önde gelen ekonomilerinde temmuz ayı enflasyon oranları şöyle gerçekleşti:

Almanya: yüzde 2,8

Fransa: yüzde 2,4

İtalya: yüzde 2,9

İspanya: yüzde 3,9

İspanya, yüzde 3,9 ile söz konusu büyük ekonomiler arasında en yüksek yıllık enflasyon oranına sahip ülke oldu.