Nortel Netaş (NETAS) hisselerinde yükseliş ivmesi devam ediyor. Haftaya 68,30 TL seviyesinden başlayan NETAS, üçüncü işlem gününde de tavan oldu.

NETAS hisseleri 19 Ağustos 2026 itibarıyla yüzde 9,99 yükselişle 82,60 TL'ye kadar çıktı. Böylece hisselerin tavan serisi üçüncü güne taşındı.

NETAS'TA EN ÇOK ALIM YAPAN KURUMLAR

Gün içerisinde NETAS hisselerinde en fazla net alım yapan aracı kurum Bank of America oldu. Kurumun net alımı 237 bin 328 lot olarak gerçekleşti.

Bank of America'yı Yapı Kredi 154 bin 958 lot, QNB 55 bin 339 lot, Tacirler 47 bin 157 lot ve Deniz Yatırım 35 bin 982 lot net alımla takip etti.

Nortel Netaş (NETAS) hisselerinde yükseliş ivmesi devam ediyor. Haftaya 68,30 TL seviyesinden başlayan NETAS, üçüncü işlem gününde de tavan oldu.

NETAS hisseleri 19 Ağustos 2026 itibarıyla yüzde 9,99 yükselişle 82,60 TL'ye kadar çıktı. Böylece hisselerin tavan serisi üçüncü güne taşındı.

Aracı kurum Net alım (lot) Bank of America 237.328 Yapı Kredi 154.958 QNB 55.339 Tacirler 47.157 Deniz Yatırım 35.982

EN ÇOK SATIŞ YAPAN KURUMLAR

NETAS'ta en fazla net satış yapan kurum ise Ziraat Yatırım oldu. Ziraat'ın net satışı 80 bin 998 lot seviyesinde gerçekleşti.

Ziraat'ı ATA Yatırım 60 bin 511 lot, Garanti 56 bin 48 lot, Vakıf Yatırım 52 bin 599 lot ve Destek Yatırım 42 bin 235 lot net satışla izledi.

Aracı kurum Net satış (lot) Ziraat Yatırım 80.998 ATA Yatırım 60.511 Garanti 56.048 Vakıf Yatırım 52.599 Destek Yatırım 42.235

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